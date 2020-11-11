Formula 1 hangi kanalda? F1 İstanbul ne zaman, saat kaçta? Formula 1 2020 puan durumu
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Formula 1 hangi kanalda? F1 İstanbul ne zaman, saat kaçta? Formula 1 2020 puan durumu

11.11.2020 19:43 | Son Güncelleme: 11.11.2020 19:53
Formula 1 hangi kanalda? F1 İstanbul ne zaman, saat kaçta? Formula 1 2020 puan durumu

Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'si için geri sayım devam ediiyor. Formula 1 Türkiye Grand Prix ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Formula1 İstanbul fotoğrafları...

Merakla beklenen Formula 1'e sayılı saatler kaldı. İstanbul'da yapılan tanıtım çekimleriyle çok fazla ilgi toplayan F1 ne zaman, hangi kanalda?

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da başlayacak. Yarıştan 1 gün önce yapılacak sıralama turları ise 15.00'te gerçekleştirilecek. Formula 1'in Türkiye'deki yayıncısı S Sport, 9 Kasım Pazartesi'den itibaren yayınlarına başlayacak. S Sport, Grand Prix'sinin uydu üzerinden ücretsiz yayınlanacağını da açıklamıştı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın bu sezonki 14. etabı, İstanbul Park'ta 58 tur üzerinden düzenlenecek.

İlk olarak 2005'te Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 2011'e kadar yarışlara ev sahipliği yapmıştı. Yedi yıl boyunca F1 takviminde yer alan İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takvimine 9 yıl sonra tekrar alındı.

F1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

13.11.2020 CUMA

1. Antrenman Turları - 11:00

2. Antrenman Turları - 15:00

14.11.2020 CUMARTESİ

3. Antrenman Turları - 12:00

Sıralama Turları - 15:00

15.11.2020 PAZAR

İstanbul GP -

FORMULA 1 2020 PUAN DURUMU

  1. Lewis Hamilton
  2. Valtteri Bottas
  3. Max Verstappen
  4. Daniel Ricciardo
  5. Charles Leclerc
  6. Sergio Perez
  7. Lando Norris
  8. Carlos Sainz Jr.
  9. Alexander Albon
  10. Pierre Gasly

FORMULA 1 İSTANBUL FOTOĞRAFLARI

Formula 1 hangi kanalda? F1 İstanbul ne zaman, saat kaçta? Formula 1 2020 puan durumu
Formula 1 hangi kanalda? F1 İstanbul ne zaman, saat kaçta? Formula 1 2020 puan durumu
Formula 1 hangi kanalda? F1 İstanbul ne zaman, saat kaçta? Formula 1 2020 puan durumu
Formula 1 hangi kanalda? F1 İstanbul ne zaman, saat kaçta? Formula 1 2020 puan durumu
Formula 1 hangi kanalda? F1 İstanbul ne zaman, saat kaçta? Formula 1 2020 puan durumu
Formula 1 hangi kanalda? F1 İstanbul ne zaman, saat kaçta? Formula 1 2020 puan durumu
Formula 1 hangi kanalda? F1 İstanbul ne zaman, saat kaçta? Formula 1 2020 puan durumu

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