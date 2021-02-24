Foça'da 9 kaçak göçmen kurtarıldı
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Foça'da 9 kaçak göçmen kurtarıldı

24.02.2021 22:01 | Son Güncelleme: 24.02.2021 22:05
Foça'da 9 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Foça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

İZMİR'in Foça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, saat 05.35 sıralarında Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 kaçak göçmen kurtarıldı. Karaya çıkartılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Foça'da 9 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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