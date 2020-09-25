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Bakan Koca: Gün boyunca Samsun, amasya, Çorum, Ordu ve Sinop'un hastalıkta geldiği noktayı gözden geçirdik.

Bakan Koca: Gün boyunca Samsun, amasya, Çorum, Ordu ve Sinop'un hastalıkta geldiği noktayı gözden geçirdik. Samsun geçtiğimiz dönemde yükselişteydi, son bir haftada vaka sayısında yüzde 30'dan fazla düşüş sağlandı. Son bir haftada vaka sayılarında Amasya'da yüzde 40, Ordu'da yüzde 30 ; Çorum'da, Sinop'ta ve Tokat'ta yine yüzde 50 düşüş görüyoruz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı