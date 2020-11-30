AB'den Antalya Limanı'na dönen Oruç Reis araştırma gemisi hakkında açıklama Açıklaması
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AB'den Antalya Limanı'na dönen Oruç Reis araştırma gemisi hakkında açıklama Açıklaması

30.11.2020 10:10 | Son Güncelleme: 30.11.2020 14:46

Avrupa Birliği (AB), Oruç Reis'in Antalya Limanı'na dönüşüyle ilgili "AB liderleri, tek bir açıklama ya da hamle üzerinden hareket etmeyecek.

Avrupa Birliği (AB), Oruç Reis'in Antalya Limanı'na dönüşüyle ilgili "AB liderleri, tek bir açıklama ya da hamle üzerinden hareket etmeyecek. Değerlendirme sürecinde, belirlenen süre zarfındaki davranışlar ve açıklamalar göz önünde bulundurulacak." açıklamasında bulundu.

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, günlük basın toplantısında, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Antalya Limanı'na dönüşüyle ilgi bir soruyu cevapladı.

AB liderlerinin, Türkiye'den beklentileriyle ilgili açık bir şekilde mesaj verdiğini aktaran Stano, "AB liderleri, aralıkta bir araya gelecek ve Türkiye'nin gerilimi azaltma ve yapıcı diyalog alanında beklentileri yerine getirip getirmediğini değerlendirecek." diye konuştu.

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Stano, "AB liderleri, tek bir açıklama ya da hamle üzerinden hareket etmeyecek. Değerlendirme sürecinde, belirlenen süre zarfındaki davranışlar ve açıklamalar göz önünde bulundurulacak." ifadesini kullandı.

AB'nin bu zaman zarfında, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin bir konferans hazırlığını da yürüttüğünü anımsatan Stano, aralık zirvesinde ise atılacak adımların, Türkiye'nin faaliyetleriyle bağlantılı olacağını öne sürdü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Oruç Reis sismik araştırma gemimiz, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı. 10 bin 955 kilometre 2B sismik veri toplayan gemimiz, Antalya Limanı'na döndü." ifadelerine yer verilmişti.

AB'den Antalya Limanı'na dönen Oruç Reis araştırma gemisi hakkında açıklama Açıklaması
AB'den Antalya Limanı'na dönen Oruç Reis araştırma gemisi hakkında açıklama Açıklaması
AB'den Antalya Limanı'na dönen Oruç Reis araştırma gemisi hakkında açıklama Açıklaması
AB'den Antalya Limanı'na dönen Oruç Reis araştırma gemisi hakkında açıklama Açıklaması
AB'den Antalya Limanı'na dönen Oruç Reis araştırma gemisi hakkında açıklama Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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