İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır' da iç güvenlik operasyonları kapsamında, terör örgütünün kırsal alandan gelerek şehirde faaliyet yürüttüğü tespit edilen, BTÖ mensubu Mücahit Yılmaz etkisiz hale getirilmiş, iki kişi gözaltına alınmıştır.

Etkisiz hale getirilen şahsın kaldığı yerde yapılan aramada, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik, silah, mühimmat ve çok sayıda örgütsel döküman ele geçirilmiştir.

Kaynak: DHA