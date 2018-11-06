Flamingolar Arin Gölü'nü Mesken Tuttu

Bitlis'in Adilcevaz ilçe sınırlarındaki Arin Gölü, her sene olduğu gibi bu yıl da flamingoların ve ördeklerin gözde mekanı oldu.

Adilcevaz ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Arin Gölü, her yıl olduğu gibi bu dönemde de göçmen kuşların uğrak yeri haline geldi. Özellikle fotoğrafçıların dikkatini çeken flamingolar, bu yıl ördeklerle birlikte paylaştıkları Arin Gölü'nde yine kartpostallık görüntüler oluşturdu.

(İHA)