Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilmişken vatandaşlar kuyumculara akın ediyor

Merkez Bankası'nın Para Politikası toplantısında alacağı faiz kararı herkes tarafından merak ediliyor. Karar öncesi kuyumcularda ciddi bir yoğunluk yaşanırken, elinde altın bulunan bazı vatandaşlar faiz indiriminin geleceği beklentisiyle altınını bozduruyor. Bazı vatandaşlar ise güvenli liman olan altına yatırım yapmaya devam ediyor.

Son haftalarda ekonomide yaşanan gelişmelerin ardından altın fiyatları hızla düşerken vatandaşların altına olan ilgisi yeniden arttı. İleriye dönük olarak yatırım yapmayı düşünerek altın almak isteyen ancak yüksek fiyatlar nedeniyle beklemeye geçen vatandaşlar, fiyatların düşmesinin ardından kuyumculara koştu. Ellerindeki birikimleri yatırıma dönüştürmek isteyenleri uyaran İzmitli kuyumcular ise elinde altın olanların paniğe kapılmamasını, en güvenilir yatırımın altın olduğunu söylediler.

"FAİZLERDE ARTIŞ OLURSA ALTINDA DA GERİLEME OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Altın fiyatlarının para politikaları toplantısında çıkacak kararla göre şekilleneceğini ifade eden kuyumcu işletmecisi Faruk Mamik, "Faiz artırımı olup olmayacağı ile ilgili bir beklenti var piyasalarda. Tabi altında da ciddi anlamda çıkış ve düşüşler yaşandı. Altın fiyatlar on gün içerisinde 565'a kadaryükseldi. Daha sonra 530'lere kadar gerileme oldu. Eğer faizde artış olursa altında da gerileme olacağını düşünüyoruz. Türkiye de en güvenilir liman altın bunu göz ardı etmemek lazım" dedi.

"ALTIN UZUN VADE DE KAZANDIRIYOR, KISA VADEDE DE"

Altın fiyatlarının düşmesi sonrası vatandaşların altına olan talebinin arttığını belirten Mamik, "Fiyatların yükselişinde de ciddi bir talep oluyor. Düşüşünde de panik halinde olduğu için vatandaşlarımız altınlarını bozmaya çalışıyorlar. Bir kuyumcu olarak şunu söylemek isterim çok paniğe kapılmamak lazım, sabırlı olmak lazım. Altın her zaman uzun vade de kazandırıyor, kısa vadede de vatandaşların altınlarını bozdurmalarını tavsiye etmiyoruz. Dolara, Euro'ya yatırımdansa altına yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"FİYAT FARKLARI HEM KUYUMCULARI HEM DE VATANDAŞLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Fiyat yükselişlerinden memnun olmadıklarını söyleyen Mamik, "Bu aralar çok fazla altın alımı oluyor. Altına talep fazla oldu. Altın fiyatlarının düşüş ve yükselişlerinden vatandaşlarımızın hiç biri memnun değil. Ciddi anlamda bir fiyat farkları oluşuyor. Bu fiyat farkı da hem kuyumculuk sektörünü hem de vatandaşları da zor durumda bırakıyor. Pandemi nedeniyle düğünlerin olmaması satışımızın yüzde 50, yüzde 60'ını etkiledi" şeklinde konuştu.

FAİZ KARARI ÖNCESİ KUYUMCULARDA HAREKETLİLİK VAR

Öte yandan Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi kuyumcularda hareketlilik yaşanıyor. Piyasalarda faiz artırımına gidileceği beklentisi altın yatırımcılarını tedirgin etti. Olsa bir faiz artırımının yatırımına değer kaybettireceğini düşünen alıcılar kuyumlara giderek ellerindeki altını bozduruyor. Bazı vatandaşlar ise güvenli liman olarak değerlendirilen altına yatırım yapmaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL