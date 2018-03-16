Fitch, Meksika'nın Kredi Notunu Teyit Etti

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Meksika'nın kredi notunu teyit ettiğini duyurdu.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Meksika'nın yabancı para cinsinden kredi notunun "BBB+" seviyesinde teyit edildiği, görünümünün "durağan" olduğu bildirildi.

Açıklamada, Meksika'nın kredi notunun çeşitliliğe sahip olan ekonomisi ve disiplinli politikalarla desteklendiği, ülkede makroekonomik istikrar bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan, ülke kurumları ve kamu finansmanındaki yapısal zayıflıkların, Meksika'nın kredi notunu baskı altında tuttuğuna dikkat çekildi.

Meksika ekonomisinin geçen sene yüzde 2 oranında büyüme gösterdiği bilgisine yer verilen açıklamada, artan petrol fiyatları, istikrar kazanan petrol üretimi, ABD'den gelen güçlü talep ve yapısal reformların uygulanmaya devam etmesinin büyümeye katkıda bulunacağı, buna göre Meksika ekonomisinin 2018-2019 için ortalama yüzde 2,4 genişlemesinin tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Meksika, ABD ve Kanada'nın üyesi olduğu ve müzakereleri geçen yıl yeniden başlayan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) hakkında da değerlendirilmelerde bulunuldu.

NAFTA konusunda devam eden belirsizliklerin ve 2018'de Meksika'da düzenlenecek genel seçimlerin, ülkenin büyümesine ve yatırımlarına gölge düşürebileceği ifade edilen açıklamada, Ağustos 2017'de yeniden başlatılan NAFTA müzakereleri kapsamında Meksika'nın ABD ile ticaretinin henüz etkilenmediği yorumuna yer verildi.

Açıklamada öte yandan, NAFTA'nın iptal edilmesi durumunda Meksika'nın orta dönem yatırım ve büyüme beklentilerinin zarar görebileceği vurgulandı.