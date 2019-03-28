Fitch'e AB Kurallarını İhlal Gerekçesiyle 5.1 Milyon Euro Ceza

– ABD merkezli kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings Inc'nin Birleşik Krallık, Fransa ve İspanya'daki alt kuruluşları, Avrupa Birliği'nin (AB) çıkar çatışması kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 5.13 milyon euro (5.78 milyon dolar) ceza ödeyecek.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Kurumu'nun (ESMA) yaptığı açıklamaya göre, 3.19 milyon euro olmak üzere cezanın en büyük kısmı söz konusu AB kurallarını 2013-2015 yılları arasında "umarsızca" ihlal eden Birleşik Krallık'a verilirken, ESMA Fitch'in derecelendirdiği üç şirketin yönetim kurulunda bulunarak "çıkar çatışmasına neden olan" Fitch hissedarının ismini vermedi.

ESMA açıklaması ayrıca, ceza miktarına karar verilirken, Fitch'in gelecekte benzer ihlallerin yapılmaması için aldığı önlemlerin de göz önünde bulundurulduğunu belirtti. - İstanbul

Kaynak: DHA