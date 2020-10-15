'First Lady' Melania Trump koronavirüs deneyimini anlattı: Oğlumuzda koronavirüs oldu

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi 'First Lady' Melania Trump iki hafta önce koronavirüse yakalanmalarının ardından, Melania Trump koronavirüs deneyimini kaleme aldı.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi 'First Lady' Melania Trump iki hafta önce koronavirüse yakalanmalarının ardından, Melania Trump koronavirüs deneyimini kaleme aldı. Melania Trump, koronavirüs olduğu haberinden sonra hemen oğlu için endişelendiğini belirterek "Korkum tekrar test edildiğinde gerçek oldu ve pozitif çıktı. Neyse ki o güçlü bir genç ve hiçbir belirti göstermedi" dedi.

Melania Trump açıklamasında "Doğal olarak aklım hemen oğlumuza gitti. Testi negatif çıkınca doğal olarak büyük bir rahatlama yaşadık, ancak, korkum tekrar test edildiğinde gerçek oldu ve pozitif çıktı. Neyse ki o güçlü bir genç ve hiçbir belirti göstermedi" dedi.

BELİRTİLER İLK BAŞTA HAFİFTİKoronavirüs sonrası hastaneye yatan Başkan Trump'ın aksine Melania Trump hastalığı hafif atlattığını ifade etti. Melania Trump "Teşhis sonrası az belirti gösterdiğim için çok şanslıydım, yine de birkaç gün içinde belirtiler beni bir anda vurdu. Vücut ağrıları, öksürük ve baş ağrıları yaşadım ve çoğu zaman aşırı derecede yorgun hissettim. Daha çok vitamin ve sağlıklı beslenmeyi tercih ederek tıp açısından daha doğal bir yola gitmeyi seçtim" ifadelerini kullandı.

Melania Trump teşhis sonrası yaptırdığı testlerinin negatif geldiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı