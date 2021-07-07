Fırat Nehri'ne düşen kedi meyve kasasıyla kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'ne düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından merdiven ve meyve kasası yardımı ile kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'ne düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından merdiven ve meyve kasası yardımı ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kedi kurtarma operasyonu Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan Fırat Nehri'nde yaşandı. İddiaya göre, Fırat Nehri yakınlarda gezen beyaz renkli bir kedi nehre düşerek akıntıya kapıldı. Nehire düşen kediyi fark eden bir vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri Nehir'e merdiven uzatarak akıntıya kapılan kediyi meyve kasasıyla kurtardı. Kasa içerisindeki kedi kasadan atlayarak bir anda koşuştu. Kurtarma operasyonunu bir vatandaş an ve an cep telefonuyla kaydetti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı