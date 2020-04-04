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Türkiye, Trabzon, Ekonomi

Fındık ihracatının yüzde 40'ı Trabzon'dan yapıldı

Türkiye'den 1 Ocak-31 Mart döneminde yapılan 556 milyon 934 bin 950 dolarlık fındık ihracatının yüzde 40'ına Trabzon merkezli firmalar imza attı.

04.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:00
Fındık ihracatının yüzde 40'ı Trabzon'dan yapıldı

Türkiye'den 1 Ocak-31 Mart döneminde yapılan 556 milyon 934 bin 950 dolarlık fındık ihracatının yüzde 40'ına Trabzon merkezli firmalar imza attı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye yılın ilk üç ayında 82 bin 733 ton fındık dış satımından 556 milyon 934 bin 950 dolar gelir elde etti.

Bu dönemde Trabzon merkezli firmalar ise 33 bin 384 ton fındık ihracatı karşılığında 220 milyon 710 bin 784 doların ülkeye girmesini sağladı. Trabzon toplam fındık ihracatının yüzde 40'ını gerçekleştirdi.

Kentten söz konusu dönemde yapılan fındık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre tutar bakımından yüzde 10, miktar bakımından yüzde 2 arttı.

Trabzon'dan fındık ihraç edilen ülke sayısı da 9 artışla 51'e yükseldi.

En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke, 65 milyon 53 bin 523 dolarla İtalya, 39 milyon 462 bin 734 dolarla Almanya, 25 milyon 125 bin 43 dolarla Fransa, 14 milyon 800 bin 212 dolarla Polonya, 10 milyon 623 bin 492 dolarla Kanada, 7 milyon 275 bin 288 dolarla Çin Halk Cumhuriyeti oldu.

Söz konusu dönemde, bir önceki yıl ihracat yapılmayan Finlandiya, Küba, Ürdün, Karadağ, Tayland, Letonya, Endonezya, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (Dubai) toplam 963 bin dolarlık ürün satıldı.

Fındık ihraç eden 18 il arasında yüzde 40 ile birinci olan Trabzon'u yüzde 30 ile İstanbul, yüzde 9 ile Giresun, yüzde 7 ile Ordu takip etti.

"Çok daha güzel rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz"

Doğu Karadeniz Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, fındıkta 2019-2020 ihraç sezonunun çok iyi başladığını söyledi.

Cirav, yeni tip koronavirüs salgınının birçok ülkede fabrika ve iş yerlerinin iş yavaşlatmasına ya da kapanmasına neden olduğunu belirterek, "Tüketim taleplerindeki düşüşler ister istemez fındık ihracatına da olumsuz olarak yansıdı. Salgının önümüzdeki aylarda kontrol altına alınmasıyla fındık ihracatında çok daha güzel rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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