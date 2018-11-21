Finale Sayılı Günler Kala MasterChef'e Veda Eden İsim Esra Oldu

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmacıları bu hafta Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jürisi için yemek yaptı. Acun, Beyaz, Hadise, Seda Sayan ve Murat Boz, MasterChef yarışmacılarının yemeklerini değerlendirerek puan verdi. Yarışların sonunda ise eleme potasına kalan Meltem, Uğur ve Esra arasında yarışmaya veda eden isim Esra oldu.

ACUN VE O SES TÜRKİYE JÜRİSİNE YEMEK YAPTILAR

MasterChef yarışmacıları bu hafta Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jürileri Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Hadise ve Seda Sayan için yemek yaptı.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşamın kaybeden takımında yer alan Meltem, Uğur ve Mehmet dokunulmazlık için büyük yarışa girdi ve irmik helvasının yapıldığı zorlu yarışın sonunda dokunulmazlığı kazanan isim Mehmet oldu. Böylelikle Uğur ve Meltem, Esra'dan sonra diğer iki eleme adayı oldu.

ESRA YARIŞMAYA VEDA ETTİ

MasterChef Türkiye'nin jürisi profesyonel şefler Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu, haftanın elenen ismini açıkladı. MasterChef Türkiye'ye Uğur, Meltem ve Esra arasından bu hafta elenen isim Esra Aydoğdu oldu.

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

Esra Aydoğdu 1977 yılında İstanbul' da dünyaya gelmiş 41 yaşındadır. Evli ve iki çocuğu olan Esra Aydoğdu İstanbul' da yaşamakta. Esra Aydoğdu Marmara üniversitesi beden eğitimi bölümünden mezun ve Milli takım sporcusudur. Esra, 'Yemekteyiz' ve 'Gardırop Savaşları' programında yer aldı.