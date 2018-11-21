Finale Sayılı Günler Kala MasterChef'e Veda Eden İsim Esra Oldu
TV8 ekranlarının sevilen yarışmasında finale sayılı günler kala veda eden isim belli oldu. Programın son bölümünde O Ses Türkiye'nin jüri üyelerine yemek yapan yarışmacılardan Meltem, Uğur ve Esra eleme potasına kalan isimler oldu.
TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmacıları bu hafta Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jürisi için yemek yaptı. Acun, Beyaz, Hadise, Seda Sayan ve Murat Boz, MasterChef yarışmacılarının yemeklerini değerlendirerek puan verdi. Yarışların sonunda ise eleme potasına kalan Meltem, Uğur ve Esra arasında yarışmaya veda eden isim Esra oldu.
ACUN VE O SES TÜRKİYE JÜRİSİNE YEMEK YAPTILAR
MasterChef yarışmacıları bu hafta Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jürileri Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Hadise ve Seda Sayan için yemek yaptı.
DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef'te bu akşamın kaybeden takımında yer alan Meltem, Uğur ve Mehmet dokunulmazlık için büyük yarışa girdi ve irmik helvasının yapıldığı zorlu yarışın sonunda dokunulmazlığı kazanan isim Mehmet oldu. Böylelikle Uğur ve Meltem, Esra'dan sonra diğer iki eleme adayı oldu.
ESRA YARIŞMAYA VEDA ETTİ
MasterChef Türkiye'nin jürisi profesyonel şefler Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu, haftanın elenen ismini açıkladı. MasterChef Türkiye'ye Uğur, Meltem ve Esra arasından bu hafta elenen isim Esra Aydoğdu oldu.
MASTERCHEF ESRA KİMDİR?
Esra Aydoğdu 1977 yılında İstanbul' da dünyaya gelmiş 41 yaşındadır. Evli ve iki çocuğu olan Esra Aydoğdu İstanbul' da yaşamakta. Esra Aydoğdu Marmara üniversitesi beden eğitimi bölümünden mezun ve Milli takım sporcusudur. Esra, 'Yemekteyiz' ve 'Gardırop Savaşları' programında yer aldı.
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ŞEFLER DAHİL HERKEZ SHOW PEŞİNDECevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ÇOK İYİ OLMUŞ MEHMET İ YAZMADILAR İŞTE BÖYLE TIPIŞ TIPIŞ GİDERLER OH OLSUNNNNNCevap Yaz Yayından Kaldır
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ÇOK HANIM Bİ KADINDI HİÇ ÜSLUBUNU BOZMADI GERÇEKTEN TEMİZ KALPLİ Bİ İNSAN.Cevap Yaz 14 Yayından KaldırO NE: AYRICA ACUNUN SURVİVOR VE O SES HARİCİNDE DİĞER YARIŞMALARINDA DA YARIŞAN BİR KADINDI :DYayından Kaldır
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Neden insanların beynine zorla.sokma peşindesiniz.Programı tanımıyorum tanımakta istemiyorum.Zorla insanların beynine sokmayın artık abidig gubidig şeyleriCevap Yaz Yayından Kaldır