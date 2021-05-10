Filistinlilerin nüfusu 1948'den bu yana 9 kat arttı
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Filistinlilerin nüfusu 1948'den bu yana 9 kat arttı

Filistinlilerin nüfusu 1948'den bu yana 9 kat arttı
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

Büyük felaket olarak kabul edilen Nekbe'nin 73. yılında Filistinlilerin nüfusu 9 kat artarak 13 milyon 700 bine ulaştı.

Büyük felaket olarak kabul edilen Nekbe'nin 73. yılında Filistinlilerin nüfusu 9 kat artarak 13 milyon 700 bine ulaştı.

Filistin İstatistik Merkezi, Nekbe'nin 73. yılı (15 Mayıs) münasebetiyle yayımladığı raporda, yaklaşık 6 milyon 800 bin Filistinlinin, tarihi Filistin topraklarını oluşturan Batı Şeria, Kudüs, Gazze ve İsrail'de yaşadığı, geri kalanların ise farklı ülkelerde veya yurt dışındaki Filistin kamplarında bulunduğu belirtildi.

İsrail'de 1,6, Kudüs ve Batı Şeria'da 3,1 ve Gazze'de 2,1 milyon Filistinlinin yaşadığı aktarılan raporda, 2020'nin sonu itibarıyla Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin sayısının yaklaşık 467 bin olduğu aktarıldı.

Filistinlilerin nüfusunun, 2020 sonu itibarıyla 13,7 milyona ulaşarak 9'a katlandığı bilgisine yer verilen raporda, tarihi Filistin topraklarındaki nüfusun yüzde 49,7'sinin Filistinlilerden, yüzde 50,3'ünün Yahudilerden oluştuğu ancak Yahudilerin 27 bin kilometrekarelik tarihi Filistin topraklarının yüzde 85'inden fazlasını kullandığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) kayıtlarına göre, Ocak 2020'ye kadar Filistin'de veya dışındaki kamplarda bulunan kayıtlı Filistinli mülteci sayısının yaklaşık 6 milyon 300 bine ulaştığı ifade edilen raporda, Filistin nüfusunun 1914'te 690 bin civarında olduğunun tahmin edildiği ve bunun sadece yüzde 8'ini Yahudilerin oluşturduğuna dikkat çekildi.

Raporda, Filistin topraklarında 1948'de ikamet edenlerin sayısının 2 milyonu aştığı ve bunların yaklaşık yüzde 31,5'inin Yahudi olduğu belirtildi.

Nekbe sırasında 15 binden fazla Filistinli öldürüldü

Raporda, İsrail güçlerinin Nekbe sırasında yaklaşık 800 binden fazla kişiyi zorla topraklarından çıkararak sürgün ettiği, Filistinlilere ait 531 köyün yok edildiği, Filistinlilere yönelik 70'den fazla katliam gerçekleştirilerek, 15 binden fazla kişinin öldürüldüğü kaydedildi.

Ayrıca Nekbe'den bu yana Filistinlilerin haklarını savunan 100 binden fazla Filistinlinin şehit edildiği, 1967'den bu yana ise yaklaşık bir milyon kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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