Filistin'in Kalkilya Belediye Başkanı Elmasri, Çorum Belediyesini ziyaret etti Açıklaması

Filistin'in Kalkilya Belediye Başkanı Dr. Haşim Elmasri, "Osmanlı Devleti ve Türk halkı sonuna kadar Filistin topraklarını ve Müslümanların hakkını savundu.

Filistin'in Kalkilya Belediye Başkanı Dr. Haşim Elmasri, "Osmanlı Devleti ve Türk halkı sonuna kadar Filistin topraklarını ve Müslümanların hakkını savundu. İnşallah bir gün Filistin yeniden özgürlüğüne kavuşacak. Türk kardeşlerimizle bu zaferi birlikte kutlayacağız." dedi.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Elmasri, iki belediye arasında yapılan "kardeş şehir" anlaşması kapsamında kente gelerek Belediye Başkanı Hali İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti.

Aşgın, Elmasri ve beraberindeki Meclis Üyesi Amid Shrem ve Devlet Temsilcisi Cemal Jubara'yı belediye binası girişinde karşıladı.

Ziyarette iki belediye arasında yapılabilecek iş birlikleri ve yardımlar değerlendirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Elmasri, Çorum'da bulunmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Türk halkına, Filistin'e verdiği destekten ötürü teşekkür eden Elmasri, şunları kaydetti:

"Türk kardeşlerimiz Osmanlı döneminden bugüne kadar hep yanımızda oldu. Özellikle Sultan Abdülhamit Han, kendisine para teklif edilmesine rağmen Yahudilere Filistin'den bir karış toprak vermeyi kabul etmedi. Osmanlı Devleti ve Türk halkı sonuna kadar Filistin topraklarını ve Müslümanların hakkını savundu. İnşallah bir gün Filistin yeniden özgürlüğüne kavuşacak. Türk kardeşlerimizle bu zaferi birlikte kutlayacağız. Devlet başkanımız her zor günlerimizde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a danışıyor ve ondan istediği desteği alıyor. İnşallah hep birlikte zafere ulaşacağız. Çorum ile kardeş şehir olmaktan onur duyuyoruz."

Elmasri, Çorum heyetini en kısa sürede Kalkilya kentinde ağırlamak istediklerini belirterek, "Kalkilya sizin ikinci şehrinizdir. Hep birlikte Kudüs'e gidip namaz kılacağız inşallah." ifadesini kullandı.

Aşgın ise 2020 yılı Ağustos Ayı Belediye Meclis Toplantısı'nda alınan kararla Kalkilya ile kardeş şehir olduklarını aktardı.

Filistin'in çok özel bir coğrafya olduğuna dikkati çeken Aşgın, şunları kaydetti:

"Filistin denildiği zaman aklımıza Peygamber Efendimizin hadisleri ve Kudüs geliyor. Kudüs bizim kalbimiz. Kudüs davasını yeryüzünde savunacak hiç kimse kalmasa bile savunacak bir liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Biz de aynı şuurda ve aynı bilinçte hareket ediyoruz. Filistin deyince bizim aklımıza, o toprakları savunan Hz. Ömer, Selahattin Eyyubi, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Abdülhamit Han ve Necmettin Erbakan geliyor. Kardeş şehir protokolünü Kalkilya'yı ziyaret ederek imzalayacağız. Bu vesile ile Kudüs'ü bir kez daha görmüş olacağız. Filistin'deki kardeşlerimiz bizim öz kardeşimizdir. İnşallah tarihte olduğu gibi Kudüs davası Müslümanların lehine sonuçlanacak. Bunu birlikte başaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu davanın her platformda, en üst perdeden Kudüs'ün sözcülüğünü üstlenmiş durumdadır. İnşallah netice yine inananların zaferi ile sonuçlanacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan