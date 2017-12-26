Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin Oğlundan İstifa

MANİLA (AA) – Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin oğlu ve Davao Belediye Başkan Yardımcısı Paolo Duterte, "uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı" iddiaları üzerine istifa ettiğini açıkladı.



"PhilStar"da yer alan habere göre Paolo Duterte istifasını, "Maalesef başarısız olan ilk evliliğimle bağlantılı olarak hayatımda talihsiz olaylar yaşıyorum. Gümrük Barosunda yapılan kaçakçılığa adımın karıştırılması ve kızımla herkesin bildiği tartışmamı kullanarak itibarımı zedelemek için iftira atıyorlar." ifadeleriyle duyurdu.



Paolo Duterte'nin 17 yaşındaki kızı Isabelle Duterte, kısa süre önce sosyal medya hesabından kavga ettiklerini ve babasının kendisini dövdüğünü ileri sürmüştü.



Mindanao Adası'nın en büyük şehri ve Duterte ailesinin kalesi olarak bilinen Davao'nun belediye başkanlığını da Devlet Başkan Duterte'nin kızı Inday Sara Duterte yapıyor.



Duterte'nin, Davao belediye başkanlığı döneminde başlattığı uyuşturucuyla mücadele daha sonra devlet başkanı seçilmesiyle ülke geneline yayılmış, insan hakları örgütlerinin yargısız infaz yapıldığı eleştirilerine neden olan operasyonlarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.



Duterte, oğlunun uyuşturucu kaçaklığına karıştığının kanıtlanması durumunda onu öldüreceğini açıklamıştı. Çin kökenli bir uyuşturucu çetesi ile iş birliği yapmakla suçlanan Paolo Duterte, hakkındaki iddiaları reddediyor.