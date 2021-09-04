Filenin Sultanları, Türkiye'yi gurura boğdu! Birbirinden ünlü isimler paylaşımlarıyla zaferi kutladı

2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde Sırbistan'a 3-1 mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu. Bu başarının ardından sosyal medyada gündemin zirvesine oturan Filenin Sultanları için birbirinden ünlü isimler paylaşımlarda bulundu.