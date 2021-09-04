Filenin Sultanları, Türkiye'yi gurura boğdu! Birbirinden ünlü isimler paylaşımlarıyla zaferi kutladı
2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde Sırbistan'a 3-1 mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu. Bu başarının ardından sosyal medyada gündemin zirvesine oturan Filenin Sultanları için birbirinden ünlü isimler paylaşımlarda bulundu.
CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde, Sırbistan'a kaybederek final şansını kaçıran Ay-Yıldızlılar, üçüncülük maçında Hollanda'yı sahadan 3-0'lık skorla sahadan sildi. Turnuvada üçüncü olarak büyük bir başarıya imza atan Milli Takım için binlerce paylaşım yapıldı.
100 BİNİN ÜZERİNDE PAYLAŞIM YAPILDI
Siyasetten eğlence dünyasına kadar birçok isim A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarısından övgüyle bahsetti. "Filenin Sultanları" etiketiyle 100 binin üzerinde paylaşım yapılırken Ay-Yıldızlılar gündemin zirvesine oturdu.