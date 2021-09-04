Filenin Sultanları, Türkiye'yi gurura boğdu! Birbirinden ünlü isimler paylaşımlarıyla zaferi kutladı
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Filenin Sultanları, Türkiye'yi gurura boğdu! Birbirinden ünlü isimler paylaşımlarıyla zaferi kutladı

Filenin Sultanları, Türkiye'yi gurura boğdu! Birbirinden ünlü isimler paylaşımlarıyla zaferi kutladı
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde Sırbistan'a 3-1 mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu. Bu başarının ardından sosyal medyada gündemin zirvesine oturan Filenin Sultanları için birbirinden ünlü isimler paylaşımlarda bulundu.

CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde, Sırbistan'a kaybederek final şansını kaçıran Ay-Yıldızlılar, üçüncülük maçında Hollanda'yı sahadan 3-0'lık skorla sahadan sildi. Turnuvada üçüncü olarak büyük bir başarıya imza atan Milli Takım için binlerce paylaşım yapıldı.

100 BİNİN ÜZERİNDE PAYLAŞIM YAPILDI

Siyasetten eğlence dünyasına kadar birçok isim A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarısından övgüyle bahsetti. "Filenin Sultanları" etiketiyle 100 binin üzerinde paylaşım yapılırken Ay-Yıldızlılar gündemin zirvesine oturdu.

Filenin Sultanları, Türkiye'yi gurura boğdu! Birbirinden ünlü isimler paylaşımlarıyla zaferi kutladı
Filenin Sultanları, Türkiye'yi gurura boğdu! Birbirinden ünlü isimler paylaşımlarıyla zaferi kutladı
Filenin Sultanları, Türkiye'yi gurura boğdu! Birbirinden ünlü isimler paylaşımlarıyla zaferi kutladı
Filenin Sultanları, Türkiye'yi gurura boğdu! Birbirinden ünlü isimler paylaşımlarıyla zaferi kutladı
Filenin Sultanları, Türkiye'yi gurura boğdu! Birbirinden ünlü isimler paylaşımlarıyla zaferi kutladı
Filenin Sultanları, Türkiye'yi gurura boğdu! Birbirinden ünlü isimler paylaşımlarıyla zaferi kutladı
Filenin Sultanları, Türkiye'yi gurura boğdu! Birbirinden ünlü isimler paylaşımlarıyla zaferi kutladı
Hollanda'yı 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu
Hollanda'yı 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu
Son Dakika: Final fırsatını teptik! Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu
Son Dakika: Final fırsatını teptik! Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu
Ali Gülhan
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Filenin Sultanları, Türkiye'yi gurura boğdu! Birbirinden ünlü isimler paylaşımlarıyla zaferi kutladı - Haberler Spor
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