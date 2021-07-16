"Filenin Sultanları" olimpiyatlarda kürsüye çıkmanın hayalini kuruyor
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"Filenin Sultanları" olimpiyatlarda kürsüye çıkmanın hayalini kuruyor

Anadolu Ajansı / Murat Karadağ - Haberler | Güncel

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kürsüye çıkmanın hayalini kuruyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kürsüye çıkmanın hayalini kuruyor.

"Filenin Sultanları" olimpiyatlarda 2012 Londra'nın ardından ikinci kez mücadele edecek. Avrupa ikinciliği ve FIVB Milletler Ligi üçüncülüğü bulunan milliler, bu başarısını 2020 Tokyo'da da sürdürmeyi hedefliyor.

Türkiye'deki hazırlıklarını tamamlayan ve Japonya'ya giden milli takımda kaptan Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Hande Baladın ve Tuğba Şenoğlu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Olimpiyatlara katılacakları için çok mutlu, gururlu ve heyecanlı olduklarını dile getiren Eda Erdem Dündar, "Zorlu bir turnuva olacak. Gün gün gitmemiz gerekiyor. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtırsak yenemeyeceğimiz takım yok. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak. Sonra da adımızı ilk 4'e yazdırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çin, ABD, İtalya, Rusya ve Arjantin ile çok zor bir grupta yer aldıklarını hatırlatan 34 yaşındaki orta oyuncusu, "Şampiyonun bizim gruptan çıkacağını düşünüyoruz. Son şampiyon Çin orada. İtalya, yeni bir jenerasyona sahip, Egonu gibi çok önemli bir silahları var. ABD yıllardır aynı sistem ve oyuncularla devam ediyor. İlk 4'ün içinde olmak bile büyük bir başarı. İkinci kez olimpiyatlara katılıyoruz. Her zaman oynadığımız bir turnuva değil. Altın olacak gibi bir şey söylersem kendimizi kandırmış oluruz. İlk 4'e kalırsak, madalya için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Zehra Güneş: "Oradaki her maçımızı, son maçımız gibi oynamayı hedefliyoruz"

Milli voleybolcu Zehra Güneş, istedikleri performansı sergiledikleri takdirde her takımı yenebilecek güçte olduklarını kaydetti.

2020 Tokyo'da çok üst düzey takımlarla karşılaşacaklarının altını çizen 22 yaşındaki orta oyuncusu, "Orası çok farklı bir platform. Oradaki her maçımızı, son maçımız gibi oynamayı hedefliyoruz. Bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde her şeyin mümkün olabileceğini düşünüyorum. İlk hedefimiz gruptan çıkabilmek. Tabii ki de hayalimiz kürsüye çıkarak Türkiye'yi gururlandırmak. Biz mücadeleyi ortaya koyduğumuzda harikalar yaratan bir takımız. Çok güçlü bir takımla bile oynasak o mücadeleyi gösterdiğimizde karşı tarafın bize dik duramadığını defalarca gördük. Genç bir takımız. Bu ateşle birlikte bunu yaptığımız zaman söndürebilecek bir takım olmadığını da biliyoruz. Umarım orada her şey istediğimiz gibi ilerler. Umarım bu mucizeyi herkese yaşatıp, çok farklı bir gururla ülkemize dönebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Hande Baladın: "Güzel sonuçlar elde edebileceğimize inanıyorum"

Milli voleybolcu Hande Baladın, 2020 Tokyo'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanmayı hedeflediklerini aktardı.

Olimpiyatlarda yer almaktan duyduğu heyecanı dile getiren 23 yaşındaki smaçör, "Hepimizin hayalinde çocukluğumuzdan beri her zaman olimpiyat madalyası kazanmak vardı. Madalya kazanmak en büyük hayalimiz. Maç maç gideceğiz. Gruptan çıkıp, pes etmezsek güzel sonuçlar elde edebileceğimize inanıyorum. Grubumuz çok zor. Olimpiyat ve dünya şampiyonu takımlar var. Sahada olduğumuz her an olimpiyatın tadını çıkarmak istiyoruz. Baskı hissetmeden ve eğlenerek oynadığımızda çok farklı bir performans sergiliyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Tuğba Şenoğlu: "Madalyayı çok istiyoruz"

Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu, olimpiyatlarda güçlü takımlara karşı mücadele edeceklerini ancak Türkiye'ye madalyayla dönmek istediklerini ifade etti.

Çok iyi bir başantrenöre ve takıma sahip olduklarını vurgulayan 23 yaşındaki smaçör, şunları kaydetti:

"Geçen seneden beri bu anı bekliyorduk. Geçen sene Kovid-19 salgını nedeniyle olimpiyatları oynayamadığımız için çok mutsuzduk. Çok heyecanlıyız. Rakiplerimiz güçlü. Ancak biz de güçlüyüz. O gün kim güçlüyse maçı o kazanacak. Ben takımıma güveniyorum. Orada en iyi şekilde elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum. Madalyayı çok istiyoruz. Madalyayla eve dönmek istiyoruz. İyi gidersek tabii birincilik için de madalya almayı çok istiyoruz."

'Filenin Sultanları' olimpiyatlarda kürsüye çıkmanın hayalini kuruyor
'Filenin Sultanları' olimpiyatlarda kürsüye çıkmanın hayalini kuruyor
'Filenin Sultanları' olimpiyatlarda kürsüye çıkmanın hayalini kuruyor
'Filenin Sultanları' olimpiyatlarda kürsüye çıkmanın hayalini kuruyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ

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