FİBA Grubu'ndan Covid-19 salgınıyla mücadeleye 12 milyon lira FİBA Grubu, Covid-19 salgınıyla mücadeleye katkısının 12 milyon liraya ulaşacağını açıkladı.

FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, "Birbirimizden fiziken ayrı olsak da kalplerimizin beraber ve dayanışma içinde attığı bir dönemden geçiyoruz. Azın çoğun değil, dayanışmanın önem kazandığı bu süreçte Covid-19 salgınıyla mücadele için FİBA Grubu olarak tüm şirketlerimizin faaliyet gösterdikleri alanlardaki olanaklarını hızla harekete geçirdik" diye konuştu.

Grup şirketlerinden Fiba Perakende, uzun vardiyalarla çalışan doktor ve hemşireler başta olmak üzere tüm sağlık personelinin temiz kıyafet ihtiyacını karşılamak için GAP ve Marks&Spencer markalarından bin adet kıyafet paketini hastanelere ulaştırıyor.Fiba Faktoring ise Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle ihtiyaç sahibi hastanelerdeki sağlık personeli için maske, tulum ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman yardımı yaparken Gelecek Varlık şirketi yoğun bakım ünitelerinde kullanılmak üzere tıbbi cihaz bağışladı.Konaklama talebinde bulunan doktor ve hemşirelere kapılarını açan Swissotel The Bosphorus, aynı zamanda şefleriyle yemek desteği vermeye de başladı. Swissotel The Bosphorus'da hazırlanan yemekler her gün çevre hastanelerdeki sağlık çalışanlarına dağıtılıyor.

FİBA Grubu tarafından kurulan Özyeğin Üniversitesi, korona salgınıyla mücadeleye 3 boyutlu yazıcılar ile destek veriyor. Üniversite bünyesindeki Openfab Makerlab'de 3 boyutlu yazıcılarla üretilen siperli maskeler ihtiyacı olan sağlık kuruluşlarına ulaştırılıyor. (Fotoğraflı)

