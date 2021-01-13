Feyza Çıpa'dan ihanet sorusuna imalı yanıt
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Feyza Çıpa'dan ihanet sorusuna imalı yanıt

13.01.2021 08:29 | Son Güncelleme: 13.01.2021 08:33
Feyza Çıpa'dan ihanet sorusuna imalı yanıt

Çıpa, Kutsi'nin rol aldığı dizideki çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker ile aşk yaşamaya başlamasıyla ilgili "Bu konuda konuşmak doğru olmaz. Kendisiyle de zaten görüşmüyorum" dedi.

Çıpa, Kutsi'nin rol aldığı dizideki çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker ile aşk yaşamaya başlamasıyla ilgili "Bu konuda konuşmak doğru olmaz. Kendisiyle de zaten görüşmüyorum" dedi.

Oyuncu, "Kutsi sizinle birlikteyken mi Sibel Ülker'le aşk yaşamaya başladı" sorusuna ise "Yorum yapmak istemiyorum. Zaten bitti, gitti" diyerek ihanet iddialarını güçlendirdi. Kalbinin boş olduğunu belirten Çıpa, "Aşka her zaman açığım" diyerek evinin yolunu tuttu.

Kaynak: Hürriyet

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 08:33:32. #1.14#
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