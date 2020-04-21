Feyenoord, Dick Advocaat'ın sözleşmesini bir yıl uzattı
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord, teknik direktör Dick Advocaat ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
21.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:50
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord, teknik direktör Dick Advocaat ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 72 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Hollandalı teknik direktör, yeni sözleşmeden dolayı mutlu olduğunu kaydetti.
Dick Advocaat, 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.
Kaynak: AA