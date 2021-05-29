FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar sürüyor.

Örgütün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi.

Örgütün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda aralarında teğmen ve astsubaylar ile bir polisin bulunduğu 10'u muvazzaf 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ üyesi 15 şüpheliden 7'si "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak adli makamların talimatı üzerine emniyetten serbest bırakıldı. Diğer 8 zanlı ise dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Örgüt üyelerinden 1'i hakkında "Adli Kontrol" hükümleri uygulanırken, kripto 7 FETÖ üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan soruşturmada, ordu içindeki örgüt üyelerinin tespiti için yeni bir yönteme başvuruldu. MİT'in de desteğiyle ankesörlü telefonlardaki kartların hafızalarına ulaşıldı; polisiye soruşturmalardan sıyrılmış çok sayıda kripto örgüt üyesi bu şekilde tespit edildi.

Güvenlik birimlerince "sabit mavi renkli ankesörlü telefon kartlarına" ait HTS kayıtları incelendikçe ilerleyen dönemde TSK içindeki FETÖ üyesi yeni kripto isimlere daha ulaşılması bekleniyor.

Ankesörlü telefon soruşturmaları, örgüt üyelerini açığa çıkaran en somut delil olarak biliniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı