FETÖ'nün Trabzon'daki yapılanmasına 4 yılda büyük darbe vuruldu
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FETÖ'nün Trabzon'daki yapılanmasına 4 yılda büyük darbe vuruldu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Trabzon'da yürütülen soruşturmalarla birlikte açılan davalarda 11 bin 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

FETÖ'nün Trabzon'daki yapılanmasına 4 yılda büyük darbe vuruldu
14.07.2020 11:18 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:21

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Trabzon'da yürütülen soruşturmalarla birlikte açılan davalarda 11 bin 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin ardından geçen dört yıllık süre zarfında, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 7 bin 171 soruşturma dosyası hazırladığı, 11 bin 25 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bin 559 dosya ve 2 bin 222 şüpheli hakkında iddianame hazırlandığı, halen devam eden soruşturma sayısının ise 251 olduğu öğrenildi.

938 sanık hakkında mahkumiyet

Soruşturma aşamasının ardından, Trabzon'da 2. Ağır Ceza ve 3. Ağır Ceza Mahkemelerinde açılan örgüt üyeliği ve yöneticiliği davalarının büyük çoğunluğu karara bağlandı. FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, Trabzon'da bin 559 kamu davası açıldı. Bu davalarda yargılanan şüphelilerden Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 641, Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 297 sanık olmak üzere toplamda 938 sanık hakkında "anayasayı ihlal", "terör örgütü kurma veya yönetme" veya "terör örgütüne üye olma" suçlarından mahkumiyet kararı verildi. Yargılanan sanıklardan 650'si beraat etti, 249 kişi hakkında 'hükmün açıklanmasının geri bırakılması' kararı uygulandı. 222 sanık hakkında yetkisizlik kararı verildi.

Trabzon'da, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 132 dava dosyasında 187, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 110 dava dosyasında 117 sanık hakkında olmak üzere toplam devam eden 242 dava dosyasında 304 sanık hakkında yargılama süreci devam ediyor.

Askeri yapılanmaya operasyonlar sürüyor

FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalarda 308 muvazzaf subay, astsubay ve asker hakkında işlem yapıldı. FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasında yer alan muvazzaf askerlere yönelik yürütülen "ankesör" soruşturmalarında 171 asker deşifre edildi. Hakkında işlem yapılan ve soruşturma açılan 308 askerden 149'u etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. Ankesörlü ardışık aramadan haklarında işlem yapılan 86 asker de etkinlik pişmanlık hükümlerinden faydalandı.

Savcılığa ihbar yağdı

15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bugüne, Trabzon'da savcılık ve kolluk kuvvetlerine 2 bin 76 ihbar gelirken bu ihbarlara binaen 146 ihbar dosyasının delil durumuna göre soruşturma dosyalarına kaydedildiği, 46 ihbar dosyasına birleştirme kararı verildiği, 29 ihbar dosyasının derdest olduğu, bin 161 ihbar dosyasına soruşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, 744 ihbar dosyasına ise yetkisizlik kararı verildiği kaydedildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında yargılanan, Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 967, Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 995 sanık olmak üzere toplamda bin 962 sanık hakkında beraat kararı verildi. 2 bin 276 soruşturma dosyası ve 2 bin 998 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilerek takipsizlik verildi. 2 bin 127 soruşturma dosyası ve 2 bin 638 şüpheli hakkında ise yetkisizlik verildi.

Eski albay hakkındaki karar Yargıtay'da

Trabzon'da görülen FETÖ/PDY davalarında asker, polis, iş adamı, hakim, savcı, avukat, gazeteci ve kamu görevlilerinden oluşan çok sayıda kişi hapis cezaları aldı. Trabzon'daki en yüksek hapis cezası eski Trabzon 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Bahadır Dalgıç'a verildi. Dalgıç, Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucu 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 8. Ceza Dairesi, Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı onadı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen dosya, tebliğname ile birlikte onanması talep edilerek Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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