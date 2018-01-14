Fetö'nün 'Nevşehir İl Abisi' Tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında FETÖ'nün "Nevşehir il abisi" Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Samsun polisi tarafından Nevşehir polisine teslim edilen FETÖ'nün 'Nevşehir il abisi' Murat Fırat ve eşi F.F. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanma talebiyle sevk edilen Murat Fırat tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Murat Fırat'ın eşi F.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)