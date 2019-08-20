Fethiye Körfezi ölüyor

20.08.2019 12:35

Fethiye'de Esenköy Karamersin regülatöründen Murt deresi üzerine körfeze akan kirli su görüntüleri Fethiye gündeminde yer almaya devam ediyor. Büyükşehirin arıtma tesisinden temiz su akmasına rağmen, Murt deresinden gelen kirliliğe önlem almayan DSİ ve Çevre Şehircilik Şube Müdürlüğü yetkililerine halk tepki gösterdi. Fethiye Körfezinde yaşanan son görüntüler, halkı isyan ettirmiş, ilgili bakanların Fethiye'ye gelip, 'körfezi temizleyeceğiz' sözleri gündem olmuştu. Bakanların vermiş olduğu sözler halen yerine getirilmezken, Murt deresinden bu hafta sonu çekilen fotoğraflar Fethiye gündemine tekrar oturdu. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı arıtma tesisi çıkışından alınan fotoğraf ve görüntülerde, temiz suyun körfeze bırakıldığı tespit edilirken, Murt deresinden körfeze gelen kirli su ise dikkatlerde kaçmadı. Esenköy Karamersin regülatöründe oluşan kirlilik ardından Murt deresine akan çamur gibi kirli su görüntülerini izleyen vatandaşlar adeta isyan etti. Büyükşehir Belediyesi'ne sosyal medya üzerinden sahte hesaplar ile saldırılar gerçekleştirilirken, gerçekler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Arıtma Tesisi'nden akan suyun kirli olmadığı tüm görüntü ve fotoğraflarda görünürken, murt deresinden akan kirli suyla ilgili Büyükşehir yetkilileri numune alarak Marmaris'teki laboratuvara gönderildi. Bunlar yaşanırken, Murt Deresi'nden sorumlu DSİ ile bu kirliliğe sebep olanlara yaptırım uygulayan kurum olan Çevre ve Şehircilik Şube Müdürlüğü'nden halen açıklama yapılmadı. Vatandaşlar ilgili kurumları göreve davet ederken, 'körfez ölüyor, yetkililer nerede' diye seslendiler. Seydikemer ilçesinden Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait dereler ile Fethiye Körfezine akan kirli su görüntüsü vatandaşların tepkisini çekti. Önceki gün kendilerine gelen ihbarı değerlendiren MUSKİ Fethiye Atık Su Arıtma Tesisi personelleri, hemen bölgeye giderek yerinde incelemeler yapmış ve ortaya çıkan görüntüler korkunç gerçeği gözler önüne sermişti. Görüntülerde; Fethiye Atık Su Tesisinden körfeze akan su oldukça temiz olduğu görülürken DSİ'den gelen suyun kahverengi olduğu görüldü. Temiz su ve kirli suyun birleştiği noktada ise suyun renginin simsiyah bir hale dönüştüğü görüldü. Yıllardır Fethiye'nin gündeminden düşmeyen, son görüntülerle de Türkiye gündemine oturan Fethiye Körfezi, temizlenmeyi bekliyor. En son 12 Nisan 2018 tarihinde çıkan haber Fethiyelileri heyecanlandırmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Fethiye Körfezi'nde yaşanan kirlilik için harekete geçeceğini duyurmuş; Bakanlıkça Fethiye Körfez tabanında yer alan dip malzemesinin ortamdan alınması uygulama projesi için; sığ sismik ölçümleri ile batimetrinin çıkarılması, körfez içini temsil edecek nitelikte sondaj ölçümlerinin yapılması, tarama malzemesinin hacmi, derinliği, bertarafı ve körfez içi su kalitesinin belirlenmesi amaçlı fizibilite projesi hazırlanacağı belirtilmişti. İhalesi 12 Nisan 2018 tarihinde yapılan projenin 210 günde tamamlanması öngörülmüştü. Ancak aradan geçen 480 günde her hangi bir çalışma olmaması düşündürdü. Fethiye Körfezi kıyı ve deniz alanının, koruma-kullanma dengesi içerisinde bütüncül bir anlayışla değerlendirileceği çalışma ile körfez içi dip çamuru temizleneceği belirtilen projeyle; Körfez ve çevresi canlıların doğal ortamda yaşamlarını sürdürdükleri daha sağlıklı bir ekosisteme kavuşacağı, denizel alanda ise su kalitesi iyileştirilerek deniz canlılarının popülasyonunun artırılması sağlanacağı, Fethiye Körfezi'nin deniz tabanı temizlenmekle birlikte deniz ulaşımı daha sağlıklı biçimde yapılabileceği ifade edilmişti. 31 Mart seçimleri öncesinde Fethiye'ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'da Fethiye Körfezi'nce incelemelerde bulunmuştu. Fethiye Körfezi'ndeki renk değişikliği üzerine açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi kirliliği 'alg patlamasının' neden olduğunu açıklamıştı. Körfezdeki renk değişikliğinin devam etmesi üzerine oklar Fethiye Arıtma Tesisine yönlendirildi. Bunun üzerine Fethiye'ye gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı, Fethiye Arıtma Tesisi'nden akan suların körfezi kirletmediğine dikkat çekti. Fethiye Körfezi'ni hala kim, nasıl temizleyecek sorusu havada asılı kalmışken DSİ'nin derelerinden akan suların görüntüsü vatandaşların tedirginliğini arttırdı. Adeta 'zehir' gibi akan sular DSİ'nin derelerinden Fethiye Körfezine akması ve bununla ilgili herhangi bir çalışmanın yapılmaması vatandaşların tepkisini çekti. Murt Deresinin Esenköy'deki regülatöre kadar olan kısmından akan yeşil siyah karışımı suyu gören vatandaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor. Öte yandan AK Partili yetkililerin yaptığı açıklamada konuyu Fethiye Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesine yüklemesi de tepki çekti. Maliyeti 250 Milyon olarak hesaplanan Fethiye Körfezinin temizliği için vatandaşlar; yetkililerin ortak bir noktada buluşup körfezin temizlenmesini istediler. Vatandaşlar; "Fethiye, deniziyle, körfeziyle Fethiye! Bu soruna yıllardır bir çözüm bulunamadı. Sadece bakanlar geldi gitti, rakamlar verildi, sözler verildi ancak verilen hiç bir söz tutulmadı. Fethiye'nin ekonomisi tarım ve turizme dayanıyor. Eğer körfez ölürse ne turizm ayağımız yok olur. Bu sadece Fethiye'nin, Muğla'nın değil bu Türkiye'nin sorunudur" diye konuştular.

(İHA)

Kaynak: İHA