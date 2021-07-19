Fethiye açıklarında sürüklenen yattaki 2 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında arızalanması sonucu sürüklenen yattaki 2 kişi kurtarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında arızalanması sonucu sürüklenen yattaki 2 kişi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Fethiye Körfezi açıklarındaki yatın arızalandığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Rüzgarın etkisiyle sürüklendiği görülen motor yattaki 2 kişi kurtarılarak Ece Saray Marina'ya ulaştırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır