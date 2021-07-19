Fethiye açıklarında sürüklenen yattaki 2 kişi kurtarıldı
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Fethiye açıklarında sürüklenen yattaki 2 kişi kurtarıldı

Fethiye açıklarında sürüklenen yattaki 2 kişi kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında arızalanması sonucu sürüklenen yattaki 2 kişi kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında arızalanması sonucu sürüklenen yattaki 2 kişi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Fethiye Körfezi açıklarındaki yatın arızalandığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Rüzgarın etkisiyle sürüklendiği görülen motor yattaki 2 kişi kurtarılarak Ece Saray Marina'ya ulaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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