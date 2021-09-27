Festivallerde bu yıl en çok seyirciyi 28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali topladı

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Antalya'da düzenlenen 28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin, bu yıl en yüksek izlenme sayısına ulaşılan festival olduğu bildirildi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Koordinatörü Abdullah Oğuz Sırmalı, AA muhabirine, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 4-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen festivalde, "4. Murat" ve "Madama Butterfly" operaları, "Pandemic" balesi, "3 Soprano 3 Tenor" ve gala konserleriyle seyirci karşısına çıktıklarını söyledi.

Salgın nedeniyle verdikleri aranın ardından izleyicilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sırmalı, "İzleyicilerimiz, bizleri, sanatı, operayı ve baleyi çok özlemiş. Bizler de izleyicilerimizi, sahneye çıkmayı, mesleğimizi icra etmeyi çok özlemişiz. Salgın nedeniyle birbirimizi göremediğimiz, sanattan uzak kaldığımız bir dönemde seyircimize bu kadar yakın olmak sevindirici." diye konuştu.

Sırmalı, sanatçıların da, sahneye olan özlemin getirdiği coşkuyla mesleklerini en iyi şekilde icra etmelerinin mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Bunun neticesinde festivalin izleyici ve hasılat anlamında rekora imza attığını vurgulayan Sırmalı, "Aspendos Opera ve Bale Festivali, bu yıl 7 farklı ilde düzenlediğimiz festivaller arasında 6 binin üzerinde izlenme sayısıyla en çok izlenen festivalimiz oldu. " dedi.

"Kadrosu küçük ama içeriği büyük etki yapan oyunlarla sahneye çıktık"

Salgın sürecinden önce büyük prodüksiyonları seyircilerle buluşturduklarını hatırlatan Sırmalı, bu yıl alınan tedbirler dolayısıyla kadrosu küçük ancak içeriği büyük etki yapan oyunlarla sahneye çıktıklarını kaydetti.

Festivalde yer alan oyunların seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandığını aktaran Sırmalı, şöyle devam etti:

"Bu sene ilk defa dünya prömiyerini yapan 'Pandemic' balesini Aspendos'un büyülü ortamında sahneledik. Bu eserle birbirimize yaklaşamamanın, dokunamamanın, uzak kalmanın ve sevdiklerimize hissettiğimiz özlemi anlatmaya çalıştık. '4. Murat' operası, büyük İtalyan prodüksiyonlarının dörtte bir kadrosuyla oynanmasına rağmen çok daha fazla izleyiciye ulaştı. İzleyici sayısı, geçmiş yılların rakamlarına göre bizi son derece mutlu etti. İzleyicilerimize bu kadar yaklaşabilmek, gözlerindeki sanat enerjisini, neşesini görmek bizleri ayrıca sevindirdi."

"Seyirciyle bütünleşmeyi çok özlemişiz"

Antalya Devlet Opera ve Balesi solisti Nurdan Küçükekmekçi de festivalin kapanışını muhteşem bir geceyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Festivale katılım sağlayan tüm sanatseverlere teşekkür eden Küçükekmekçi, "Mesleğimizi, sanatımızı icra edebilmeyi, seyirciyle bütünleşmeyi çok özlemişiz. Böyle büyülü bir atmosferde, bu kadar çok izleyiciyle buluşmak bizleri çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

İzleyici Muna Yenigürbüz ise Aspendos'un büyülü ortamında sanat etkinlikleriyle buluşmanın heyecanını yaşadıklarını ve festivalin tüm temsillerini hayranlıkla izlediklerini dile getirdi.