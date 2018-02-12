Festival Eğlencesi Olarak Merkel, Putin, Trump
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Festival Eğlencesi Olarak Merkel, Putin, Trump

Angela Merkel, Donald Trump, Vladimir Putin ve Kim Jong-un gibi dünyanın en çok tanınan hükümet ve devlet başkanları Portekiz'de politik hiciv fikrinin öne çıktığı geleneksel bir festivalin bu yılki eğlenceli motifleri arasında yer aldı.

Angela Merkel, Donald Trump, Vladimir Putin ve Kim Jong-un gibi dünyanın en çok tanınan hükümet ve devlet başkanları Portekiz'de politik hiciv fikrinin öne çıktığı geleneksel bir festivalin bu yılki eğlenceli motifleri arasında yer aldı.

Kaynak: Euronews.com

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