Fenerbahçeli futbolcu Nazım Sangare'nin adalesinde kısmi yırtık tespit edildi
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Fenerbahçeli futbolcu Nazım Sangare'nin adalesinde kısmi yırtık tespit edildi

Fenerbahçeli futbolcu Nazım Sangare'nin adalesinde kısmi yırtık tespit edildi
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Nazım Sangare'nin adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Nazım Sangare'nin adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçta sol arka adalesinde ağrı hisseden Nazım Sangare'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR'nın çekildiği belirtildi.

Adalesindeki bir kasta kısmi yırtık (grade 2) tespit edilen milli futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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