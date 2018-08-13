Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu: Benfica Maçında Detaylar Belirleyici Olacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu ve kaptan Volkan Demirel, Benfica maçı öncesi basın toplantısında açıklamalar yaptı.

İşte Phillip Cocu'nun açıklamaları:

"Yarın kendi sahamızda farklı bir maç oynayacağız. Benfica stadında çok güzel bir atmosfer vardı ama bu kez bizim taraftarımız önünde oynayacağız. Ligdeki maçımızda taraftarımız burayı nasıl bir hale getirebileceğini gösterdi. Birlikte olmaya mecburuz. Maksimum seviyemizde performans göstermeye mecburuz. Kazanmak için sahada olacağız. Kazanarak, bir üst tura adımızı yazdırmak istiyoruz."

"BENFICA'YA KARŞI DETAYLAR BELİRLEYİCİ OLUR"

"İlk maçta benim için sürpriz yoktu. Daha önceki maçlarında da böyle oynuyorlardı. Rakibimiz hızlı ve hücumcu bir takım. İlk yarıda iyiydik. İkinci yarıda baskıyla birlikte oyunu geride kabul ettik. Kendi sahamızda kalemize yaklaşmalarına izin vermemeliyiz. Benfica ile oynuyorsanız detaylar belirleyicidir. Umuyorum yarın detaylar bizden yana olur."

"BENFICA HÜCUM OYNAMAYI TERCİH EDERSE..."

"Bursaspor'la oynuyorsak, Benfica maçını düşünmem. Oyuncularımızın da bunu düşünmelerini istemem. Ama o maçta iyi oynayan oyuncularımızın performansı, yarınki maça dair düşündüklerimizi etkileyebilir.

Eğer Benfica yarın hücum oynamayı tercih ederse, arkada bize daha fazla alan bırakacaklar demektir. Eğer savunmayı ön planda tutarlarsa, o zaman da bizim bir şeyler üretebilmek için çok yaratıcı olmamız gerekecek."

ELİF ELMAS VE BARIŞ ALICI 11'DE OLACAK MI?

"11'de kimin oynayacağıyla ilgili görüş belirtmek istemiyorum. Bu taktik bir meseledir. Benfica'nın en çok istediği şey budur herhalde. Farklı karakterde oyuncularımız var. Elimizdeki seçenekler çok farklı. En önemlisi bizim için takım! Hiçbir oyuncu takımdan daha önemli değil. Barış ve Eljif yarın ilk 11'de olacak mı? Bu da sürpriz olsun size."

"İLK MAÇ GİBİ İLGİ ÇEKİCİ OLACAK! GÜÇLER DENK"

"Jonas büyük bir oyuncu ama başka büyük oyuncuları da var. "Jonas olmadan da Benfica iyi bir takım. Başka iyi oyuncuları da var. Üst düzey bir takım Benfica. O yüzden buradalar. İlk maç gibi ilgi çekici olacak bu maç. İki takımın gücü birbirine denk. İyi bir sonuç alabilmemiz için son ana kadar mücadele etmemiz gerekiyor."

"ISLAM SLIMANI'NİN ZAMANA İHTİYACI VAR"

"Slimani'ye biraz zaman vermemiz gerekiyor, adapte olması gerekiyor. Bir forvet oyuncusu, tipik bir 9 numara. Soldado gibi. Elimizde Alper var, farklı yerlerde de oynayabilir. Fakat, Slimani 9 numara. Çok mutluyuz aramızda olduğu için."