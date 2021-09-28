Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu'ndaki ikinci maçında Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu'ndaki ikinci maçında Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman? UEFAAvrupa Ligi Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman? İşte detaylar haberimizde...
Fenerbahçe - Olympiakos maçı 30 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Yunanistan'ın Olimpiakos takımıyla İstanbul'da yapacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek.
30 Eylül: (2. Hafta)
Fenerbahçe-Olympiakos
21 Ekim: (3. Hafta) Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Fenerbahçe-Royal Antwerp
4 Kasım: (4. Hafta)
Royal Antwerp-Fenerbahçe
25 Kasım: (5. Hafta) Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Olympiakos-Fenerbahçe
9 Aralık: (6. Hafta)
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt