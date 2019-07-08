Fenerbahçe'nin anlaştığı Garry Rodrigues kimdir, kaç yaşındadır?

Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Geçen sezonu unutturmak ve güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Garry Rodrigues ile anlaştı. Hollandalı oyuncu, Fenerbahçe için İstanbul'a doğru yola çıktı. Taraftarın merak ettiği Garry Rodrigues kimdir, kaç yaşındadır, mevkisi nedir gibi soruların cevapları haberimizde.

GARRY RODRİGUES KİMDİR?

Garry Rodrigues, 27 Kasım 1990 tarihinde Rotterdam, Hollanda'da doğdu. Tam adı Garry Mendes Rodrigues olan futbolcunun ailesi (Yeşil Burun Adaları) Cape Verde'den Hollanda'ya göç etmiştir. Hollanda ve Yeşil Burun Adaları vatandaşı olan Garry Rodrigues, 2013 yılında Yeşil Burun Adaları Millî Futbol Takımı'nı tercih ederek 2013 yılında orada oynadı. Milli forma ile çıktığı 5 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.

Futbola Hollanda'da Feyenoord takımında başladı. Birkaç Hollanda takımında forma giydikten sonra Bulgaristan'ın önde gelen futbol takımlarından biri olan Levski Sofia ve İspanya'da Elche formaları giyen Rodrigues bedelsiz olarak Yunanistan ekibi Paok'a transfer oldu.

Paok'ta 2015-2016 sezonunda 36 maçta ve 7 gol attı. 2016 – 2017 sezonunda çıktığı 20 maçta 6 gol attı.

Garry Rodrigues, 8 Ocak 2017 tarihinde Galatasaray ile anlaştı. Geçen sezon Galatasaray'dan 9 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan takımı Al-İttihad takımına transfer oldu. Süper Lig'de oynadığı 61 maçta 13 gol atan Rodrigues, 14 golün de asistliğini yaptı.

173 boyundaki Garry Rodrigues, orta saha, forvet ve sağ kanatta da görev yapabilmektedir.

OYNADIĞI TAKIMLAR

2004 – 2007 – Feyenoord

2007 – 2009 – Real SC

2009 – 2010 – Xerxes DZB

2010 – 2012 – Rostocker FC

2012 – 2012 – FC Boshuizen

2012 – 2013 – ADO Den Haag

2012 – 2013 – FC Dordrecht (kiralık)

2013 – 2014 – PFC Levski Sofia

2014 – 2015 – Elche CF

2015 – 2017 – PAOK FC

2017 – 2018 Galatasaray