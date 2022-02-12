Fenerbahçe maçının ardından

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, açıklamalarda bulundu.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, tribünleri dolduran taraftarlarının önünde kazanmak istediklerini, ancak rakibin iyi performans sergilemesinin kendilerini zora soktuğunu söyledi. Maça iyi başladıklarını ve ilk dakikada golü bulduklarını ifade eden Keleş, "Golden sonra girdiğimiz 3-4 net pozisyon vardı, değerlendirebilseydik daha farklı olurdu oyun. O pozisyonları değerlendiremeyince, çıkarken kaptırdığımız top kalemizde gol olunca moralimiz düştü. Rakip golü bulduktan sonra, etkili olduk diyemem. Rakip alanda kaptırdığımız toplarla kalemizde tehlike yarattılar. Bugün Fenerbahçe'nin iyi oynayan oyuncuları çoktu, bizde azdı. Takım oyunundan uzaktık. Rakibin istediği gibi oynadık biraz, 10 kişi kalmamız, Umut'un sakatlanması biraz oyunumuzda etkili oldu. Kötü bir periyottan geçiyoruz, inşallah Kayserispor maçında istediğimiz sonuçları burada alırız" dedi.

İsmail Kartal, yönetimin teknik direktör arayışlarına ilişkin sorulan soruya da "Ben moralimi bozmam. Türk'üm, Fenerbahçeliyim. Kulüp antrenör arayabilir, hiç sorun değil benim için. Ben şuan bu takımın teknik direktörüyüm, olduğum sürece elimden geleni yapacağım. Sezon sonu ne olur ne biter Allah bilir. Her şeyi bilerek geldim" yanıtını verdi.