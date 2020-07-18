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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, ertelenen "Futbolda şike kumpası" ile "Futbolda şike" davalarından en kısa sürede sevinçli haber almayı beklediklerini söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı
18.07.2020 12:33 | Son Güncelleme: 18.07.2020 12:36

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, ertelenen "Futbolda şike kumpası" ile "Futbolda şike" davalarından en kısa sürede sevinçli haber almayı beklediklerini söyledi.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Kızılhan, söz konusu davaların sarı-lacivertlilerin kırmızı çizgisi olduğunu kaydetti.

Yönetim kurulu faaliyet raporunu okuyan Kızılhan "Fenerbahçe Kulübü olarak her fırsatta '3 Temmuz'un kırmızı çizgimiz olduğunu altını çizerek ifade etmiştik. Bu kara lekenin karşısında yer almak için hukuki her türlü adımımızı atıyoruz. 9-20 Kasım tarihlerine ertelenen kumpas ile 6 Kasım'a ertelenen sözde şike davasından sevinçli haber almayı en kısa sürede bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kızılhan, konuşmasının ardından sözü kulübün şube sorumlularına bıraktı.

Fenerbahçe Futbol A Takım İdari Menajeri Volkan Ballı, Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda, Fenerbahçe Öznur Kablo Takım Menajeri Arzu Özyiğit, Fenerbahçe Voleybol Şubesi İdari Menajeri Abdullah Paşaoğlu, Fenerbahçe Yüzme Şubesi Sorumlusu Uğur Orel Oral, Fenerbahçe Kürek Şubesi Sorumlusu Ozan Bayülken, Fenerbahçe Boks Şubesi Sorumlusu Selahattin Atasever, Fenerbahçe Doğuş Yelken Sorumlusu Selma Altay Rodopman, Fenerbahçe Masa Tenisi Şubesi Sorumlusu Mesud Fagihi Farahmand ve Fenerbahçe Atletizm Şubesi Sorumlusu Gürsel Özyurt, ilgilendikleri branşlarda gerçekleştirilenleri hazırlanan videolar ile aktardı.

Daha sonra Spor Okulları Bayi Sorumlusu Okan Taş ve Fenerbahçe Koleji Genel Müdürü Fatih Canbolat, altyapı ve kolejle alakalı bilgiler verdi.

Sporcuların maaşlarına ilişkin kendileri ve temsilcileriyle görüşmelerin sürdüğünü belirten Kızılhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarlarımızdan yoksun bir şekilde mücadele ediyoruz. Kulübümüze yeni gelir kalemi oluşturmak için kartonet taraftar projesini hayata geçirdik. Kulübümüz ayrıca taraftar ilişkileri yönetiminde Türkiye'de öncü olmak için çalışmalarına hız vermiştir. Forma tanıtımımız, liglerin temmuz ayına sarkmasından dolayı ağustos ayı içerisinde olacaktır. Bayramlaşma törenimizi 3 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA

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