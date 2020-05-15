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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı sona erdi

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, soru-cevap bölümünün ardından tamamlandı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı sona erdi
15.05.2020 20:04 | Son Güncelleme: 15.05.2020 20:04

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, soru-cevap bölümünün ardından tamamlandı.

İlk kez online olarak gerçekleştirilen toplantının soru-cevap bölümünde başkan Ali Koç, üyelerin soru, görüş ve önerilerine yanıt verdi.

Bir üyenin eski başkan Aziz Yıldırım'ın adının ölümsüzleştirilmesi gerektiği yönündeki beklentisine başkan Ali Koç, "Aziz Yıldırım'ı tanıyan biri olarak kendisinin böyle bir şey isteyeceğini düşünmüyorum." cevabını verdi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ise, "2018 yılında yaptığımız genel kuruldan önce Fenerbahçe Üniversitesi'ne YÖK tarafından öğrenci alımı tescil edilmişti. Sonrasında 1 yıl ertelenmesi gündeme geldi. 2018 yılında açılmış olsaydı, kiralanan binadaki konferans salonuna Aziz Yıldırım'ın isminin verilmesi yönünde benim şahsi temennim vardı. Benim adım da üniversitedeki kütüphaneye verilecekti. Bizimle iş birliği yapan Medicana Grubuna ben bunu ilettim ancak hala bir adım atılmadı." şeklinde görüş belirtti.

"TFF sorumluluğu almalı"

Ali Koç, koronavirüs nedeniyle herhangi bir kişiye gelecek zararın sorumluluğunu Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) alması gerektiğini söyledi.

TFF'nin kararı gereği liglerin devam edeceğini belirten Koç, "Kulüpler Birliği Vakfı olarak bunu yapmayız. TFF'den bizi sorumlu tutmayan bir evrak almamız lazım. Sonuçta özel sektörde bir kurumda iş kazası olduğu zaman, kurum sorumlu tutuluyor. TFF, 'oynayın' dediği için oynuyoruz. Kulübün, teknik ve idari personelin bundan sorumlu olmaması gerekir. Bu sorumluluğu üzerimizden alacak bir hukuki yaklaşım olması lazım." ifadelerini kullandı.

"Amatör branşlarda küçülmeye gidilecek"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı, amatör branşların mali sıkıntıda ciddi rol aldığını belirterek, bunu aşmak için küçülmeye gideceklerini aktardı.

Maddi açıdan ayakta zor durduklarını anlatan Koç, "Eskisi gibi amatör şubeleri götüremeyiz. 2018 Haziran ayında belki de hata ettik. Geldiğimizde amatörlerde daralmaya, küçülmeye gitme beklentisi vardı. Biz bunun tersine davrandık. Tüm zorluklara rağmen sponsor bulmaya çalıştık. Fenerbahçe'yi her branşta en iyi şekilde temsil edecek ekipler kurmaktan vazgeçmedik. Son yaşananlarla önümüzdeki 2-3 yılda olabildiğince hedef küçültme ve bütçe kısıtlamasına mecburuz. Başka kaçar yolu yok. Üç büyük kulüp içinde açığı en çok olan kulüp Fenerbahçe." diye konuştu.

Vergi sistemi nedeniyle devlet bankaları ve özel şirketlerle rekabet etmelerinin zor olduğunu vurgulayan Ali Koç, şunları kaydetti:

"Voleybolda dayanmaya çalışıyoruz ama karşımızda devlet bankaları veya yaptıkları masrafları vergiden düşebilecek şirketler var. Ziraat Bankası, Türk Hava Yolları için bu rakamlar komik. Bunları harcayıp sonra pazarlama bütçelerinden düşmek çok kolay. Türkiye devleti spor stratejisine karar verirken bunu da göz önünde bulundurmalı. Bu kulüpler, cumhuriyet kurulurken sporun yayılması için sorumluluk almış. Bu kulüpler, 100 yılı aşkın süredir bu işi yapıyor. Bizler bu branşlarda böyle rekabet etmek zorunda kalacaksak en doğru yol küçülmek. Aksi takdirde buna devam etmenin hiçbir kıymeti yok. Maddi açıdan kulüplere hiçbir desteği yok. Finansal sıkıntıları giderme ayaklarından bir tanesi, amatör branşlarda küçülebildiğimiz kadar küçülmek."

"(Oyuncu izleme) Daha fazla mesafe kat etmemiz gerekirdi"

Ali Koç, oyuncu izleme biriminin sportif direktör ve teknik direktöre bağlı olduğunu anlatırken, "Şu anda sportif direktörümüz ve hocamız olmadığı için ilgili yerlerle çalışıyorlar. Bu konuda istediğimiz mesafeyi kat ettiğimizi söyleyemem. Daha fazla mesafe kat etmemiz gerekirdi. Daha fazla çalışmamız lazım." açıklamasını yaptı.

Altyapıdan futbolcu yetişmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını anlatan başkan Koç, "Altyapıdan sporcu yetişiyor. Bu konunun üzerine eğildik ama tohumlar hemen meyve vermiyor. Zaman lazım. Potansiyel var." değerlendirmesinde bulundu.

"Borçsuzluk kağıdını aldık"

Ali Koç, UEFA Finansal Fair Play kriterleri gereği borçsuzluk kağıdını çok sıkışmalarına rağmen aldıklarını dile getirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle sürenin uzatıldığını hatırlatan Koç, "Normal şartlarda borçsuzluk kağıdını 31 Mart'ta almamız gerekiyordu ama pandemiden dolayı 30 Nisan'a ertelendi. Ciddi anlamda sıkıştık ama parayı denkleştirip, ödemeleri ve anlaşmaları yaparak borçsuzluk kağıdını aldık. UEFA'nın Finansal Fair Play kriterlerinde belli esnemeler olacak. Türkiye'deki lisanslamayla ilgili kulüpler federasyonla yeterince görüşemiyor. Harcama limitleriyle ilgili 18 kulübün imzaladığı yeni öneriler var. Bunu yolladık ama bakalım altından ne çıkacak. Burada da bir esneklik gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Gayrimenkulleri değerlendirmek için çalışıyoruz"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, kulübün gayrimenkullerinin finansal yapıyı düzeltmekte önemli olduğunu vurguladı.

Gayrimenkulleri değerlendirmek için çalıştıklarını aktaran Koç, "Tüm gayrimenkullerimizin üzerinde bir şekilde kısıtlama var. Finansal darboğazdan çıkış planlarımızın en önemli ayaklarından biri gayrimenkuller. Bunun üzerinde değişik senaryoları çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

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