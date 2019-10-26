Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı

26.10.2019 16:30

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'yla varılan mutabakata ilişkin, "150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız ve bütün temizliği biz yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda, kurdukları güçlü altyapı sayesinde Türkiye'deki lisanslı sporcu sayısının da her geçen yıl arttığını, daha önce 278 bin olan lisanslı sporcu sayısının bugün 9 milyon 741 bine ulaştığını, faal sporcu sayısının da 206 binden 4 milyon 875 bine çıktığını belirtti. Spor kulüplerinin sayısının ise 6 binden 17 bin 737'ye yükseldiğini aktaran Erdoğan, bu rakamların her geçen yıl artarak devam edeceğini söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un konuşmasında yeşil sahaları anlattığını anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Az önce Sayın Başkan konuşmasında yeşil sahalardan bahsederken hemen aklıma benim şu geldi. Yani biz oynadığımız dönemde nerede yeşil saha. Biz toprakta oynuyorduk. Şeref Stadı toprak, Vefa Stadı toprak. Buralarda zaten şöyle bir yuvarlandığın zaman zımpara gibi bütün her yer, deriler kalkıyordu. Dereağzı aynı şekilde toprak. E buralar tabi unutulacak gibi değil. Buralardan artık yeşil sahalara geldik. Bu yeşil sahalar şimdi beğenilmez hale geldi. Seninki mi daha güzel, benimki mi daha güzel? Hangisinden alalım, çim mi olsun, doğal mı olsun? Artık bunları tartışır hale geldik. Dünyada birçok ülkeyle mukayese edilemeyecek şu anda stadyumlara sahibiz. Fenerbahçemizin stadyumu öyle, aynı şekilde Galatasaray'ın öyle, aynı şekilde Beşiktaş'ın öyle, Trabzon öyle, Gaziantep öyle. Bakın şimdi artık ikinci liglerde bile bu tür stadyumlar var. Şu anda Eskişehir'in durumunu görüyorsunuz ama stadyumuna bakın, Eskişehir'de bambaşka bir stadyum var. Nerelerden nerelere geldik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık neticeye koşulması gerektiğini ifade ederek, "Önem ve öncelik vermemiz gereken bundan sonra bir diğer alan işte okullardır. Şimdi Kenan Evren Lisesi, inşallah buradan artık şöyle vasıflı sporcularımızı yetiştireceğiz. Netice bu. Ana sınıfından başlayarak üniversite mezuniyetine kadar tüm öğrencilerimizin spor branşlarındaki yeteneklerini tespit edecek ve geliştirecek bir sistemi Türkiye genelinde kurmalıyız. Onun için de spor okullarını kurduk. Bu konuda yapılan çalışmalar takdire şayandır ama hala yeterli değildir. Aynı şekilde kulüplerimizden de altyapı dediğimiz alana hem tesis hem sporcu bakımından çok daha fazla önem vermelerini bekliyoruz." diye konuştu.

"Bireysel spora biraz daha fazla ağırlık vermeliyiz"

Futbolun popülerliğinin, diğer alanlara olan ilginin, yatırımın ve desteğin önüne geçmemesi gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu bakımdan şu anda zaman zaman bir araya geldiğimizde başkanlarımıza söylüyorum. Yani yatıp kalkıp hep futbol diyoruz ama şimdi düşünün bir Fenerbahçe'nin artık basketteki başarısı yadsınamaz. Bu başarıyı bizim devam ettirmemiz lazım. Aynı şekilde yüzmede Fenerbahçe'nin bir farklılığı var, bunu artırarak devam ettirmeli diye düşünüyorum. Özellikle kızlarımızın bu noktadaki başarıları Fenerbahçe'de farklı bir yerde. Bunu sayısal olarak da artırmak suretiyle bu başarıları geliştirmemiz lazım. Tabii kolektif spor, bireysel. Şimdi madalyalar kolektiften çok bireyselde. Öyleyse bireysel spora biraz daha fazla ağırlık vermek suretiyle oradan madalyaları toplamamız lazım ki bunların en önemlisi de yüzme. Buradan madalya çok gelecektir, buna inanıyorum. Tabii basketin sesi filan de çok daha farklı çıkıyor. Güçlü de bir basket takımımız var. Öyleyse bunu sürdürmemiz lazım. Bize göre bir kulüp tüm branşlardaki başarılarıyla taşıdığı ismi hak eder. İnşallah Fenerbahçemizin bu konudaki öncü rolünü daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün artık sporun sadece insan bedenini ve zihnini geliştiren bir etkinlik olarak görülmediğinin altını çizdi.

"Türkiye'nin siyasi ve ekonomik gücü sporcularının da gücüdür"

Sporda kolektif anlayışın önemine işaret eden Erdoğan, "Futbolda da böyle, baskette de böyle vesaire ama siyasette de kolektivizm çok çok önemli. Eğer bu işi kolektif yapıyorsanız orada da başarıyı yakalarsınız. Eğer yapmıyorsanız yakalayamazsınız. Çünkü bireysellik başarıya götürmez, tam aksine yokluğa götürür. Spor aynı zamanda çok kritik bir tanıtım ve hatta propaganda işlevine sahiptir. Takımlarımızın ve sporcularımızın her başarısı ülkemizin hanesine çok büyük bir katkı olarak yazılıyor. Kulüplerimizden ve sporcularımızdan çalışmalarını kendi başarıları yanında ülkelerine hizmet anlayışıyla yürütmelerini bekliyoruz. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik gücü bu ülkenin 82 milyon vatandaşanın her biri gibi sporcularının da gücüdür." değerlendirmesini yaptı.

Fenerbahçe'nin sadece bir spor kulübü olarak kurulmadığını dile getiren Erdoğan, "Fenerbahçe aynı zamanda bu ülkenin istiklaline ve istikbaline hizmet etmek üzere vücut bulmuş bir kulüptür. Nitekim kulübümüzün kuruluş tüzüğünde aynen şöyle yazıyor, 'Kulübün takip ettiği amaç memlekette bedeni ve fikri terbiyenin yayılmasını sağlamak, gençleri vatan korumasına, zorluklara ve askeri seferberliklere hazırlamaktır.' Tüzüğünde yazsın-yazmasın her spor kulübünün paylaştığına inandığım bu amaçları tekrar tekrar hatırlamamız gereken kritik bir dönemden geçiyoruz." dedi.

"150 saat sonunda temizliği biz yapacağız"

Son günlerde Türkiye sınırında tarihi önemde gelişmelerin yaşandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Suriye'den ülkemize yönelen PKK, YPG ve DEAŞ saldırılarını önlemek için bir güvenli bölge tesisi için çalışıyoruz. Hamdolsun, bu hedefimize büyük ölçüde ulaştık. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarımızla Suriye sınırlarımızın batı tarafında 4 bin kilometrekarelik bir alanı güvenli hale getirmiştik. Barış Pınarı Harekatı ile de orta kısımda ilave 4 bin 220 kilometrekarelik bir alanı daha kontrol altına alarak güvenli bölge haline getirdik. Rusya ile yaptığımız antlaşma ile de yaklaşık 340 kilometrelik genişlikte ve 30 kilometre derinliğinde bir alanı teröristlerden arındırıyoruz. Bu 30 kilometrenin sınırlarımıza bitişik 10 kilometrekarelik kısmında Rusya ile ortak devriye yaparak, bize verilen sözlerin yerine getirilip getirilmediğini yerinde takip ve teyit edeceğiz. Süre bir hafta, 150 saat. 150 saat sonunda eğer burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacak ve bütün temizliği biz yapacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendilerini üzen bazı şeylerin olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bakıyorsunuz koskoca devletlerin başkanları bunların terörist başlarıyla masada oturup konuşuyorlar. Bize de bunlardan arabulucu olmalarını istiyorlar. Biz bu teröristlerin başında veya farklı yerde, asla bunlarla masaya oturmayız ve bunların arabulucu olmasını da kabul etmeyiz. Peki ne yaparız? Sen Amerikasın. Seninle gel masaya oturalım, bunu seninle konuşalım. Nitekim yardımcısı Pence'i ve Dışişleri Bakanı'nı bir heyet olarak bize gönderdiler, oturduk, konuştuk, anlaştık. Dedik ki 120 saatte temizlediniz temizlediniz, temizlemediğiniz takdirde ondan sonra bu alanları bize bırakacaksınız, biz bu işi yürüteceğiz. ve temizlediklerine dair bize yazılı metin gönderdiler ama ne yazık ki temizleyemediler. Şu anda da diğer bölgelerde Rusya ile aynı şeyi yürütüyoruz. 150 saat. Bitti bitti, bitmediği takdirde oralarda da yine bölgeyi biz kontrolümüze alıp temizliği biz yapacağız."

(Sürecek)

Kaynak: AA