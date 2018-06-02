Fenerbahçe Kongresinde Konuşan Hasan Doğan Sosyal Medyayı Salladı

Fenerbahçe Spor Kulübünün seçimli olağan genel kurul toplantısı Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda gerçekleştirildi. Kongrede üyeler sırasıyla konuşmalarını yaptı.

Kongre üyelerinden Hasan Doğan'ın yaptığı konuşma sosyal medyada ilgi gördü.

İŞTE HASAN DOĞAN'IN SÖZLERİ:

"Üzülerek söylüyorum ki 20 yıldır bu kürsüde hayal tüccarlığı yapıldı, takamlar tessine okutuldu, yıllardır hain diyen insanlarla kongre öncesinde can ciğer olundu. 20 yıllık iktidar sıfırdan aday oluyormuş gibi vaatler vermeye başladı. Kulübü aldığımız borçla devredeceğiz demişti Başkan Aziz Yıldırım ama şu anki borç ortada."

"2002 yılında 2007 senesini kastedilerek Avrupada kupa kaldıracağız denildi, 3 kez üst üste şampiyon olacağız dedik ama malesef çeyrek final başarısı gösteren Zico'yu kovduk."

"Kızdırmayın beni 10 yıl daha bu kulüpten gitmem diyerek kongre üyelerine en büyük hakaret edildi."

"EN FAZLA GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞU GÖREN ŞAMPİYON OLDUNUZ"

"Hayali projelerle gündemler geçiştirildi. 1 milyon üye projesi dediniz bir kaç bini aşamadık. En fazla Galatasaray şampiyonluğu gören başkan oldunuz. Ali Koç'u kastederek onlar taraftarlarla biz kongre üyeleriyle yürüyoruz dediniz ama maalesef 10 Temmuz'da Bağdat Caddesinde yürüyen taraftarları unuttunuz. Taraftarız biz çekeriz cefa tezahüratını rakiplerden dinler olduk. Sponsoru olmayan bir Fenerbahçe yaratacağım dediniz Fenerbahçe taraftarının içini yakan Acıbadem sponsorluğuna imza attınız.