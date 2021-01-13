Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya hazır
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Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya hazır

13.01.2021 17:51 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:55
Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya hazır

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın saat 20.45'te evinde Kasımpaşa ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın saat 20.45'te evinde Kasımpaşa ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idman, ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başladı. Pas çalışmaları ile süren antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan ve yarınki maçta forma giyemeyecek Sosa, Perotti, Novak ve Tolga salonda çalışmalarını sürdürdü. Gökhan Gönül antrenmanda yer almazken, Valencia takımla çalışmalara katıldı. Sezon başında Balıkesirspor'a kiralanan İsmail Yüksek, teknik ekibin talebi doğrultusunda takıma dahil olup bugünkü idmanda yer aldı.

NOVAK LİG MAÇINA YETİŞİYOR

Öte yandan Ankaragücü karşısında sarı kart cezası nedeniyle Caner Erkin forma giyemeyecek. Hafta sonundaki lig maçı için Novak'ın yetişeceği belirtildi. Bugün salonda çalışan Novak'ın 1-2 güne takımla çalışmalara katılacağı ve Ankaragücü maçında Caner'in yerine sol bekte forma giyebileceği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

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