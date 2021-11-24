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Fenerbahçe kafilesi, Yunanistan'a geldi

AA / Tevfik Durul - Haberler | Spor
Fenerbahçe kafilesi, Yunanistan'a geldi

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu mücadele için Atina'ya geldi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu mücadele için Atina'ya geldi.

Teknik heyet ve futbolcular, konaklayacakları otele gelişlerinde, buradaki sarı-lacivertli taraftarlarca sevgi gösterileriyle karşılandı.

Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00'te Georgios Karaiskakis Stadı'nda Olympiakos'a konuk olacak.

Fenerbahçe kafilesi, Yunanistan'a geldi

Fenerbahçe kafilesi, Yunanistan'a geldi

Fenerbahçe kafilesi, Yunanistan'a geldi

Fenerbahçe kafilesi, Yunanistan'a geldi

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AA / Tevfik Durul - Spor Haberleri

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