Fenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman, hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Avrupa'nın köklü ekiplerinden Feyenoord ile önemli bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekibin, bu zorlu hazırlık maçında sergileyeceği performans, taraftarlar ve spor kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Fenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Feyenoord maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, merak edilen tüm detaylar…

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Hollanda'nın güçlü temsilcisi Feyenoord ile özel bir hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği mücadele, 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak ve Hollanda'nın Rotterdam kentindeki De Kuip Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Fenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin merakla takip ettiği bu önemli hazırlık karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca, dijital platformlar üzerinden izlemek isteyenler için S Sport Plus uygulaması üzerinden de canlı yayın alternatifi sunulacak.

Fenerbahçe'nin sezon öncesi durumunu görmek isteyen taraftarlar, bu karşılaşmayla birlikte takımın yeni transferlerini de ilk kez izleme fırsatı yakalayacak.