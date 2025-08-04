Fenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman, hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Fenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman, hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Feyenoord mücadelesi, taraftarlar tarafından büyük heyecanla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman? Fenerbahçe Feyenoord maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, detaylar…

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Avrupa'nın köklü ekiplerinden Feyenoord ile önemli bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekibin, bu zorlu hazırlık maçında sergileyeceği performans, taraftarlar ve spor kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Fenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Feyenoord maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, merak edilen tüm detaylar…

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Hollanda'nın güçlü temsilcisi Feyenoord ile özel bir hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği mücadele, 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak ve Hollanda'nın Rotterdam kentindeki De Kuip Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Fenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman, hangi kanalda CANLI yayınlanacak?Fenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin merakla takip ettiği bu önemli hazırlık karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca, dijital platformlar üzerinden izlemek isteyenler için S Sport Plus uygulaması üzerinden de canlı yayın alternatifi sunulacak.

Fenerbahçe'nin sezon öncesi durumunu görmek isteyen taraftarlar, bu karşılaşmayla birlikte takımın yeni transferlerini de ilk kez izleme fırsatı yakalayacak.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
Bahçeli: Komisyona katılmayanların 'biz komisyoncu değiliz' zırvasına sığınmaları değersiz

Ne CHP ne de DEM! İşte Bahçeli'nin yerden yere vurduğu parti
Günün bomba siyaset iddiası! Öcalan, Erkan Baş'a 'Parti kur' mesajı gönderdi

İmralı'dan sürpriz bir isme "Parti kur" mesajı gönderdi
Daltonlar'ın yöneticisi Caner Koçer nasıl öldürüldü? İşte Malaga'daki cinayetin detayları

Cinayetin detayları! Daltonlar'ın yöneticisini bakın nasıl öldürmüşler
Ailesine sorduğu tek soruyla haritadan yer seçip yaşadığı ili terk etti

Sorduğu tek soruyla haritadan yer seçip yaşadığı ili terk etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif

Güle güle Barış Alper! Yeni takımına hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.