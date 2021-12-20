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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 22 Aralık Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 22 Aralık Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, Beşiktaş ile oynanan derbi maçta ilk 11'de görev alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadı. Antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.

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AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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