Fenerbahçe'den yeni yıl mesajı
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Fenerbahçe'den yeni yıl mesajı

30.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:10

- Fenerbahçe'den yeni yıl mesajı Fenerbahçe'de, Teknik Direktör Erol Bulut ve futbolcular, yeni yıl mesajı paylaştı.

- Fenerbahçe'den yeni yıl mesajı

İSTANBUL - Fenerbahçe'de, Teknik Direktör Erol Bulut ve futbolcular, yeni yıl mesajı paylaştı.

Fenerbahçe'de bugün gerçekleştirilecek olan antrenman öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, futbolculardan Mert Hakan Yandaş ve Marcel Tisserand yeni yıl için bir mesaj paylaştı. Bulut ve oyuncular, yeni yılın hayırlı olması temennisinde bulunurken, başarılı ve sağlıklı bir yıl beklediklerini ifade etti.

Fenerbahçe'den yeni yıl mesajı
Fenerbahçe'den yeni yıl mesajı
Fenerbahçe'den yeni yıl mesajı
Fenerbahçe'den yeni yıl mesajı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN BUĞRA KOŞAR

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