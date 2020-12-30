Fenerbahçe'den yeni yıl mesajı
30.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:10
- Fenerbahçe'den yeni yıl mesajı Fenerbahçe'de, Teknik Direktör Erol Bulut ve futbolcular, yeni yıl mesajı paylaştı.
- Fenerbahçe'den yeni yıl mesajı
İSTANBUL - Fenerbahçe'de, Teknik Direktör Erol Bulut ve futbolcular, yeni yıl mesajı paylaştı.
Fenerbahçe'de bugün gerçekleştirilecek olan antrenman öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, futbolculardan Mert Hakan Yandaş ve Marcel Tisserand yeni yıl için bir mesaj paylaştı. Bulut ve oyuncular, yeni yılın hayırlı olması temennisinde bulunurken, başarılı ve sağlıklı bir yıl beklediklerini ifade etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN BUĞRA KOŞAR