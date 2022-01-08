Fenerbahçe'den olay hakeme tepki: Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır! - Haberler Spor
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Fenerbahçe'den olay hakeme tepki: Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır!

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Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçındaki kararları tartışılan VAR hakem Ali Şansalan'a bir tepki de Fenerbahçe'den geldi. Sarı-lacivertli ekibin Asbaşkanı Erol Bilecik, "Adil bir yönetim mi yoksa bu sezona özel bir yaklaşım mı diye tarafsızca baktığınızda, her şeyin ortada olduğu açıktır" açıklamasıyla ateş püskürdü.

Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından VAR'da bulunan Ali Şansalan yine eleştirilerin odak noktasında yer aldı. Yeni Malatyaspor'un, son dakikada Hüseyin Türkmen'in yaptığı müdahale sonrası penaltı isyanında bulunmuştu. İsyanın ardından Fenerbahçe'den de konuyla ilgili tepki geldi.

Fenerbahçe'den olay hakeme tepki: 'Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır'Görüntü: beIN Sports

Fenerbahçe'den olay hakeme tepki: 'Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır'Görüntü: beIN Sports

Fenerbahçe Asbaşkanı Erol Bilecik, maçın ardından sosyal medyadan açıklama yaptı. Bilecik, "Adil bir yönetim mi yoksa bu sezona özel bir yaklaşım mı diye tarafsızca baktığınızda, her şeyin ortada olduğu açıktır! Üstelik sezon başından beri pek çok maçta yaşananlarla bu sabittir. Bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır!" dedi.

Fenerbahçe'den olay hakeme tepki: 'Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır'

Fenerbahçe yöneticisi Özgür Özaktaç da şu ifadeleri kullandı: "Bugün, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ile başlayan çarpık düzen ve adaletsizlik Yeni Malatyaspor maçında bir kez daha net şekilde ortaya çıktı. Trabzonspor, tüm Anadolu takımları adına şampiyon olacak yalanıyla, TFF-MHK öncülüğünde yürümüyor adeta koşuyor! Yazık!"

Fenerbahçe'den olay hakeme tepki: 'Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır'

Hakem Ali Şansalan, Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın orta hakemiydi. Kim Man-Jae'ye verdiği kırmızı kart sonrası gündem olmuştu. Başkan Ali Koç, "Onun ismi benim için bundan sonra 'Ali Maç alan'dır" ifadesini kullanmıştı.

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Yorumlar (1)
Halit Dursun:demekki trabzonspor kendisine degil daha cok hakemlere güveniyor sampiyon olma yolunda... Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
500
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