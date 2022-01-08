Fenerbahçe'den olay hakeme tepki: 'Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır'

Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından VAR'da bulunan Ali Şansalan yine eleştirilerin odak noktasında yer aldı. Yeni Malatyaspor'un, son dakikada Hüseyin Türkmen'in yaptığı müdahale sonrası penaltı isyanında bulunmuştu. İsyanın ardından Fenerbahçe'den de konuyla ilgili tepki geldi.

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

"SEZON BAŞINDAN BERİ YAŞANIYOR"

Fenerbahçe Asbaşkanı Erol Bilecik, maçın ardından sosyal medyadan açıklama yaptı. Bilecik, "Adil bir yönetim mi yoksa bu sezona özel bir yaklaşım mı diye tarafsızca baktığınızda, her şeyin ortada olduğu açıktır! Üstelik sezon başından beri pek çok maçta yaşananlarla bu sabittir. Bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır!" dedi.

"TFF-MHK ÖNCÜLÜĞÜNDE ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR"

Fenerbahçe yöneticisi Özgür Özaktaç da şu ifadeleri kullandı: "Bugün, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ile başlayan çarpık düzen ve adaletsizlik Yeni Malatyaspor maçında bir kez daha net şekilde ortaya çıktı. Trabzonspor, tüm Anadolu takımları adına şampiyon olacak yalanıyla, TFF-MHK öncülüğünde yürümüyor adeta koşuyor! Yazık!"

'ALİ MAÇ ALAN' DEMİŞTİ

Hakem Ali Şansalan, Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın orta hakemiydi. Kim Man-Jae'ye verdiği kırmızı kart sonrası gündem olmuştu. Başkan Ali Koç, "Onun ismi benim için bundan sonra 'Ali Maç alan'dır" ifadesini kullanmıştı.

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