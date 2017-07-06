Fenerbahçe'den İmza Şov!

Fenerbahçe yeni transferleri Nabil Dirar, Carlos Kameni ve sözleşme yenilen oyuncuları Volkan Demirel ve Hasan Ali Kaldırım için imza töreni düzenledi.







İMZA TÖRENİNDE KAZA

İmza toreni sırasında küçük bir kaza yaşandı. Yayın ışıklarından biri imza törenini izleyen Aykut Kocaman'ın hemen arkasına düştü.

VOLKAN DEMİREL: 40 YAŞINA KADAR OYNAMAK İSTİYORUM

Herkes hoşgeldiniz, hayırlı sezonlar diliyorum. Bundan başka bir şey düşünmedim. 15 yıldır hizmet ettiğim, gönülden hizmet ettiğim kulübe imza attı. Hem Fenerbahçe için hemde kendim için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Gönülden Fenerbahçe'ye bağlıyım. Bedenim, ruhum ve aklım el verdiği sürece bu kulübe hizmet etmek istiyorum. 40 yaşına kadar oynamak istiyorum. Biz burada tek hedef için çalışıyoruz. Kim iyi olursa sahaya çıkacaktır. Müjdat Yetkiner'in rekorunu kırmak istiyorum.

HASAN ALİ KALDIRIM: HAYATIMIN EN ÖNEMLİ İKİNCİ İMZASI

Fenerbahçe'ye attığım ilk imzam hayatımdaki en önemli imzaydı. Şimdi attığım da hayatımdaki en önemli ikinci imza. Çok mutlu ve gururluyum. Fenerbahçe her sene şampiyonluğu hedefleyen bir kulüp. Bundan dolayı geçen sene eleştiriler olmuş olabilir. Taraftarlardan kötü geri dönüşler oldu, bunu değiştirecek olan da biziz. Yeni hocamızla taraftarı yeniden kazanarak sezona girmeliyiz. Dönem dönem kötü performanslar olabilir, sonuçta makina değiliz. Ama elimizden geleni yapacağımızı söyleyebilirim.

(Kısalan saçlarıyla ilgili) Kıyamıyordum saçlarıma. Ameliyat da geçirdim. Onun ardından daha iyi olduğunu düşünüyorum saçlarımın. İmza sürecinde medyada farklı dedikodular çıktı. İki kez görüştüm sadece. İmzayı attım, gerisi teferruat.

NABİL DİRAR: İZ BIRAKMAK İSTİYORUM

Buraya kupalar kazanmak için geldim. Kariyerimin son dönemlerine yaklaşıyorum. İyi işler yapmak istiyorum. Umarım bu süreçte Türkiye'de iyi izler bırakırım. Umarım bu kulübü destekleyen hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmam. Monaco-Fenerbahçe maçında karşımızda iyi bir takım bulmuştuk. Maçın sonunda kazanan taraf biz olmuştuk. Fenerbahçe avantajı eline geçirmişti ama 3-1'i yakalamıştık. Bence Fenerbahçe turu ilk maçta kaçırmıştı.

Defansta oynamayı savunma katkısı yapmayı seviyorum. Geçen sezon sağ kanatta görev yapmıştım, daha sonra bek oynamaya devam etmiştim. Burada önemli olan hocanınn kararı, o görev verecektir. Benim yapmam gereken nerede oynarsam oynayayım takıma katkı vermek.

Türkiye Ligi'ni yakından takip ettiği dönemlerden en beğendiğim isim Hasan Şaş. Onun stilini çok beğeniyorum.

KAMENİ: VOLKAN DEMİREL VE MEHMET TOPAL'A TEŞEKKÜR EDERİM

Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün parçası olmak benim için keyif verici bir durum. Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük kulüplerinden biri olduğunu bilerek geldim. Türkiye'nin de en büyük kulübü. Teknik heyetin istekleri doğrultusunda elimden geleni yapacağım. Buranın sembol isimleri Volkan Demirle ve Mehmet Topal'a teşekkür ediyorum. Kollarını açarak beni karşıladılar. Webo, Sow, Emenike gibi isimler burada forma giydi, onlardan da güç oldu. Dualarım her şeyin iyi gitmesi yönünde.