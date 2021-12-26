Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, son maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli takımın 18. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldığı müsabakaya ilk 11'de başlayan Nazım Sangare, Dimitrios Pelkas ve Enner Valencia yedeğe çekildi.

Fenerbahçe teknik heyeti, Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de bu 3 futbolcunun yerine Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo ve Serdar Dursun'a görev verdi.

Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Berke Özer, Bright Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Attila Szalai, Filip Novak, Jose Sosa, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil ve Serdar Dursun ile başladı.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Ertuğrul Çetin, Max Meyer, Diego Rossi, Enner Valencia, Dimitrios Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Miha Zajc, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Burak Kapacak yer aldı.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, Yeni Malatyaspor karşısında kadroya alınmadı.

Bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır, tedavileri devam eden Ferdi Kadıoğlu ile Mergim Berisha, solunum yolu enfeksiyonu geçiren Serdar Aziz ve adalesinde ağrı bulunan Luiz Gustavo, kadroya dahil edilmedi.

Gribal enfeksiyonu atlatan Marcel Tisserand ise 2 maç sonra müsabaka kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş derbisinden sonra teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ün ardından Yeni Malatyaspor karşısında da sahaya antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıktı.

Fenerbahçe taraftarından yönetime tepki

Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında yaptıkları tezahüratlarla tepki gösterdikleri başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma için tribündeki yerlerini alan taraftarlar, futbol takımının yaşadığı kötü gidiş nedeniyle başkan Koç ve yönetime tepkisini dile getirdi.

Fenerbahçe taraftarı, "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlarda bulundu.