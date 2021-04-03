Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları devam etti
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Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları devam etti

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Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları devam etti

Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

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Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde saat 11.30'da ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, 2 grup halinde gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Gökhan Gönül antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken; Diego Perotti ve Mesut Özil takımdan ayrı düz koşulara devam etti. Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

-İHA-

Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları devam etti
Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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