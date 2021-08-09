Fenerbahçe coin ne zaman çıkıyor? Fenerbahçe token kaçta çıkacak?
Kripto para borsasında, taraftar coinlerinin yanı sıra resmi sitelerin de tokenleri veya coinleri yer almakta. Başkan Ali Koç'un işaret ettiği Fenerbahçe Token hakkında ilk detaylar bugün yayımlandı. Peki, Fenerbahçe token ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe coin ne zaman çıkıyor? Fenerbahçe token kaçta çıkacak?
Fenerbahçe coin ne zaman çıkıyor? Fenerbahçe token kaçta çıkacak? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Başkan Ali Koç'un işaret ettiği coin hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
FENERBAHÇE COIN NE ZAMAN ÇIKIYOR?
Paribu'da yayınlanan bilgiye göre;
"9 Ağustos 2021 saat 09.00 ile 12 Ağustos 2021 saat 18.00 arasında Fenerbahçe Token için alım talebinde bulunabilirsiniz. Henüz Paribu üyesi değilseniz Paribu mobil uygulamasını indirin ya da Paribu web sitesine girişyapın. "Üye Ol" butonuna tıklayın. Açılan sayfada gerekli bilgileri girerek üyeliğinizi tamamlayın. Cüzdan sekmesine tıklayarak Paribu hesabınıza TL yatırın. Talep sürecinde Paribu mobil uygulamasından ve Paribu web sitesinden talepte bulunabilirsiniz."
Fenerbahçe Token alım talebinde ne zaman bulunabilirim?
9 Ağustos 2021 saat 09.00 ile 12 Ağustos 2021 saat 18.00 arasında Paribu üzerinden alım talebinde bulunabilirsiniz.
Fenerbahçe Token'ın maksimum arzı kaç adettir?
Fenerbahçe Token'ın maksimum arzı 190.700.000 adettir. Arzın tamamı dolaşıma dahil olduktan sonra yeni bir Fenerbahçe Token üretimi söz konusu olmayacaktır.
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