Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç: Bunlar İnanılmaz Şeyler

Fenerbahçe başkan adaylarından Ali Koç, Mersin'de katıldığı bir organizasyonda açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, Euroleague'de finali kaybeden Fenerbahçe Doğuş'a teşekkür ederken, kendisine seçim sürecinde destek verenleri de unutmadı.

"BİZE YAŞATTIKLARI DUYGU İÇİN TEŞEKKÜRLER"

"4 yıldır üst üste Final Four'dayız, 3 senedir final oynuyoruz. Gönül isterdi ki güne Euroleague şampiyonu olarak başlayalım. Bize yaşattıkları bu duygu için Dünyanın En Güzel Takımı'na teşekkürler."

"Burada bir teşekkürde bulunmak istiyorum. Bayrak asanlar, t-shirt yaptıranlar, video hazırlayanlar, 'Ali Koç Geliyor' kampanyasını yapanlar... Bunlar inanılmaz şeyler. Bazen biz bile anlamakta güçlük çekiyoruz. Ne kadar teşekkür etsek azdır!"