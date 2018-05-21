Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç: Bunlar İnanılmaz Şeyler
Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, "bayrak asanlar, t-shirt yaptıranlar, video hazırlayanlar, "Ali Koç Geliyor" kampanyasını yapanlar... Bunlar inanılmaz şeyler." dedi.
Fenerbahçe başkan adaylarından Ali Koç, Mersin'de katıldığı bir organizasyonda açıklamalarda bulundu.
Ali Koç, Euroleague'de finali kaybeden Fenerbahçe Doğuş'a teşekkür ederken, kendisine seçim sürecinde destek verenleri de unutmadı.
"BİZE YAŞATTIKLARI DUYGU İÇİN TEŞEKKÜRLER"
"4 yıldır üst üste Final Four'dayız, 3 senedir final oynuyoruz. Gönül isterdi ki güne Euroleague şampiyonu olarak başlayalım. Bize yaşattıkları bu duygu için Dünyanın En Güzel Takımı'na teşekkürler."
"Burada bir teşekkürde bulunmak istiyorum. Bayrak asanlar, t-shirt yaptıranlar, video hazırlayanlar, 'Ali Koç Geliyor' kampanyasını yapanlar... Bunlar inanılmaz şeyler. Bazen biz bile anlamakta güçlük çekiyoruz. Ne kadar teşekkür etsek azdır!"
YORUMLAR (18)
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AZİZ YILDIRIM ALİ KOÇA BAŞKANLIĞI KENDİSİ DEVREDERSE GENE KENDİSİ KAZANACAK, ANCAK HIRSI VE VAZGEÇİLMEZ SAHİPLENME DUYGUSU KAYBETTİRECEK AZİZ YILDIRIM A, EĞER DELEGELERİ SATIN ALMASSA BAŞKAN AN İTİBARİYLE ALİ KOÇ TUR. . . MÜJDELER OLSUN O ZAMAN FENERBAHÇEYE ARKADAŞLAR. . .Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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ali koç gelince parayla bu işlerin olmayacağını anlayacaktır fenerliler. Çok ararsınız Aziz iCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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gel artık ali koç fenerbahçe seninle beraber barcelona olacaktırCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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SENİNLE BERABERİZ ALİ KOÇCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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AZİZ YILDIRIMIN KATKILARI İNKAR EDİLMEZ. TEŞEKKÜRLER AZİZ BAŞKAN ARTIK ALİ KOÇ BEYEFENDİYE KENDİSİ BAYRAĞI DEVREDERSE DAHADA BÜYÜR BAŞKAN . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır