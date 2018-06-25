Fenerbahçe, Barcelonalı Yerry Mina Transferinde Sona Geldi

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetim ile birlikte sportif direktör Damien Comolli transfer çalışmaları için adeta gecesini gündüzüne katıyor. Bonservisi Chelsea'de olan Marco Van Ginkel ile büyük oranda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Kolombiyalı stoper Yerry Mina için de çok ciddi mesafe katetti. Mina'nın bonservisini elinde tutan Barcelona ile kiralama konusunda anlaşma sağlayan Sarı-Lacivertliler bir önemli hamleye daha imza attı.

COMOLLİ RUSYA'YA GİDEBİLİR

Mina'nın menajeri ile görüşen Fransız sportif direktör Damien Comolli, olumlu dönüş aldı. Mina'nın Dünya Kupası'nın ardından imza atması bekleniyor. Fenerbahçe'nin Mina için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı, Başkan Ali Koç'un da transferde devrede olduğu ifade ediliyor. Barça, Mina için 11.8 milyon Euro ödemişti.

KUPADAKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

F.Bahçe'nin gözdesi olan Mina, Kolombiya forması ile dün Rusya'da devam eden Dünya Kupası'nda Polonya ağlarını sarstı. Dünya Kupası'ndaki ilk golünü kaydeden 23 yaşındaki futbolcu dikkatleri bir anda üzerine çekmeyi başardı. Fener yönetimi, Mina'nın kupadaki performansı sonrası taliplerinin artma ihtimaline karşı elini çabuk tutmayı planlıyor.