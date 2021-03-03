Fenerbahçe, Antalyaspor hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın Fraport-TAV Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, saat 17.00'de başladı. Koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte Gustavo ile Sadık Çiftpınar takımdan ayrı bireysel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Bu çalışma ile hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı