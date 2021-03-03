Fenerbahçe, Antalyaspor hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, Antalyaspor hazırlıklarını tamamladı

03.03.2021 19:21 | Son Güncelleme: 03.03.2021 19:25
Fenerbahçe, Antalyaspor hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın Fraport-TAV Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın Fraport-TAV Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, saat 17.00'de başladı. Koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte Gustavo ile Sadık Çiftpınar takımdan ayrı bireysel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. 

Bu çalışma ile hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.


Fenerbahçe, Antalyaspor hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Antalyaspor hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Antalyaspor hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Antalyaspor hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Antalyaspor hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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